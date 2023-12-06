Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 2,8 milyon TL dolandırdılar

Antalya’da Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince “iletişim yoluyla dolandırıcılık” olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar, aradıkları kişinin kimlik bilgilerinin başka şahısların eline geçtiğini belirterek, üzerinde kayıtlı bulunan gayrimenkulleri satıp vereceklerini ve istenilen ücretin banka hesap numarasına gönderilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine gayrimenkulünü 2 milyon 850 bin TL’ye satarak şüphelilerin verdiği hesap numarasına gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayan H.Y.’nin mağdur olduğunu beyan etmesi üzerine, olayın şüphelileri olduğu tespit edilen A.T. ve T.Ç. yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

