YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kendini asan şahıs, son anda kurtarıldı

Kendini asan şahıs, son anda kurtarıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.06.2020 15:37 | Son Güncelleme

Kayseri’de kendini asarak intihar girişiminde bulunan bina görevlisi, yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesinde bulunan bir apartmanda görevli olarak çalışan ve bunalımda olduğu iddia edilen M.K.Ş.

Kendini asan şahıs, son anda kurtarıldı

Kayseri’de kendini asarak intihar girişiminde bulunan bina görevlisi, yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesinde bulunan bir apartmanda görevli olarak çalışan ve bunalımda olduğu iddia edilen M.K.Ş. (35), ikametinde kendini boruya asarak intihar etmeye kalkıştı. Eve giren yakınları, M.K.Ş.’yi asılı olarak görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk belirlemelerde ağır yaralı olduğu tespit edilen M.K.Ş., Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de ikamette inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kendini asan şahıs, son anda kurtarıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:44
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
21:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nanelimon Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Mayıs ayında Erciyes'teki yaylacılara kar sürprizi

Mayıs ayında Erciyes'teki yaylacılara kar sürprizi

Ahmet Taş: “Camilerde merkezi sistem inadına son verilsin”

Ahmet Taş: “Camilerde merkezi sistem inadına son verilsin”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.