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Kendini bilmezler ağaçları tahrip etti

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 29.06.2020 11:39 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesince ilçenin çeşitli muhitlerine dikilen ve yaz döneminde etrafa yaydığı güzel koku ile adeta şehrin havasını değiştiren ıhlamur ağaçları, ıhlamur toplamak isteyen kendini bilmez kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Çorlu Belediyesince ilçenin çeşitli muhitlerine dikilen ve yaz döneminde etrafa yaydığı güzel koku ile adeta şehrin havasını değiştiren ıhlamur ağaçları, ıhlamur toplamak isteyen kendini bilmez kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Ağaçların dallarının kırıldığını, yapraklarının etrafa saçıldığını görenler duruma tepki gösterdi.
Çorlu Belediyesi de ağaçların tahrip edilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından Çok seviyorsak neden zarar veriyoruz sorusu ile paylaştı ve “Çorlu’muzun dört bir yanında ekili, mis gibi kokan ıhlamur ağaçlarımızın çiçeklerini toplamak isteyen vatandaşlarımızın ağaçlara zarar verişini hayret ve üzüntüyle izliyoruz. Neden doğamıza, ağaçlarımıza bu acımasızlığı reva görüyoruz?” açıklamasına yer verdi.
Gelecek sene de ıhlamur çiçeklerinin açmasını istemez misiniz denilen açıklamada, “Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını, sebebi ne olursa olsun hiçbir ağaca zarar vermemelerini rica ediyor ve gerektiği takdirde cezai işlemlere başvuracağımızı önemle hatırlatmak istiyoruz” ibareleri yer aldı.

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