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Kendini güvende ve özgüvenli hisseden çocuklar sınavlarda daha başarılı oluyor

18.02.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Arzu Somay: - "Stres seviyesi çok yüksek olduğunda, hem sınava hazırlanma becerilerini bloke edebilir hem de sınav sırasında zorluk yaratabilir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Arzu Somay, üniversiteye giriş sınavında performansını ortaya koymada kaygı yaşayan öğrencilerin kendilerine güven duygularını ön plana çıkarmaları gerektiğini vurguladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2022 yılı başvurularının başladığı hatırlatılarak, Dr. Öğr. Üyesi Arzu Somay'ın sınav grubu öğrencilerinin ve ailelerinin sınav stresini nasıl yenebileceklerine ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

18-19 Haziran’da iki oturum halinde yapılacak olan sınavlarda YÖK tarafından baraj puanının kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, yeni sistemde öğrencilerin üzerindeki stres ve baskının azaltılarak her öğrencinin üniversiteli olmasının hedeflendiği belirtildi.

Bazı öğrencilerin sınavlarda performanslarını rahatlıkla gösterebilirlerken, zeki ve çalışkan bazı öğrencilerin ise stres nedeniyle başarısız olabileceğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Arzu Somay, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Stres, vücudun tehdit eden ya da korku veren herhangi bir şeye verdiği doğal tepkilerden biridir. Zaman zaman hepimiz stres yaşarız. Stres her zaman zararlı değildir, hafif stres düzeyi motive edici ve enerji verici olabilir. Ancak stres seviyesi çok yüksek olduğunda hem sınava hazırlanma becerilerini bloke edebilir hem de sınav sırasında zorluk yaratabilir." ifadelerini kullandı.

- "Bu belirtiler varsa çocuğunuz sınav stresi yapıyor olabilir"

Birçok insanda farklı belirtilere sebep olan stresin, çocuklar ve gençlerde genellikle, endişeli davranışlarla, sinir ve gerginlik hissine neden olduğuna değinen Somay, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bu belirtilerin yanı sıra çocuğunuzda baş ağrısı, mide ağrısı, uyku ve yeme bozuklukları da mevcutsa uzman görüşüne başvurmanız oldukça önemli. Gençler, sınav stresi nedeniyle gelecekle ilgili umutsuzluk duygusuna kapılabilirler. Bu durumunun ne kadar erken önüne geçilirse stresten kurtulmak da o kadar kolay olacaktır. Sınavlarda daha başarılı olunabilmesi için mutlaka stresin azaltılması gerekiyor. Düşüncelerimizi ele geçiren stresli duyguları sakinleştirerek farkındalığımızı kullanabilmek oldukça önemli. Bu farkındalığı kazanabilmek içinse mutlaka deneme sınavlarına girilmeli. Bunun yanı sıra bulunduğunuz her ortamda stresinizi yönetebilmek için bu tekniği de kullanabilirsiniz: Bir elinizin başparmağını kullanın ve diğer elinizin avuç içine bastırarak masaj yapın."

Sınav sonuçlarının ötesinde bir hayatın olduğunu vurgulayan Somay, "Dünyadaki en önemli şey gibi görünse de, bu sınavlar uğruna bedeninize misafir edeceğiniz bu çok fazla stres elinizden gelenin en iyisini yapmanıza yardım etmeyecektir. Bu fazla stresi fark edin ve püskürtürcesine üfleyin. Dünyada bir tanesiniz ve kendiniz olun. Sınavdan, aldığınız notlardan ve duygulardan daha önemli olan siz kendinizsiniz. Sınav günü sadece yapabileceğinizin en iyisini yaparak sınav sonucunun size getireceği fırsatı değerlendirin ve kendinizle gurur duymaya hazır olun." değerlendirmesinde bulundu.

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