YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kendini uyaran garsona saldırdı

Kendini uyaran garsona saldırdı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 16.02.2020 23:33 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta çay bahçesinde kendisini uyaran garsona saldıran kadın gözaltına alındı.Olay, öğle saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde yer alan çay bahçesinde meydana geldi.

Kendini uyaran garsona saldırdı

Kahramanmaraş’ta çay bahçesinde kendisini uyaran garsona saldıran kadın gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde yer alan çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre G.Ç., çay bahçesine giriş yaptıktan bir süre sonra masada bulunan kül tablasını yer attı. Bunun üzerine çay bahçesinde görevli garsonlar G.Ç.’yi uyardı. Garsonların uyarısına daha da sinirlenen kadın, diğer masalarda bulunan eşyaları sağa sola fırlattı. Olaydan haberdar olan kadının arkadaşları da duruma müdahil olunca ortalık karıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını ve arkadaşlarını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan G.Ç.’nin bir kamu kurumda memur olarak çalıştığı ve suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kendini uyaran garsona saldırdı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandıGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandı
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:15
Öğle
12:51
İkindi
15:50
Akşam
18:18
Yatsı
19:34

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Eda Eczanesi
Onikisubat
Kırmacı Eczanesi
Onikisubat
Nil Eczanesi
Dulkadiroglu
Nisan Eczanesi
Onikisubat
Onur Eczanesi
Onikisubat
Zeynep Eczanesi
Dulkadiroglu
Sönmez Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Kahramanmaraş’ta aranan 24 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta aranan 24 kişi yakalandı

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.