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Kendini yakan seyyar satıcı toprağa verildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 28.08.2020 17:21 | Son Güncelleme

Erzincan’da Kurban Bayramının birinci gününde Ekşisu mesire alanında meydana gelen tartışma sonucunda üzerine benzin dökerek kendini yakan Yavuz Polat, Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kendini yakan seyyar satıcı toprağa verildi

Erzincan’da Kurban Bayramının birinci gününde Ekşisu mesire alanında meydana gelen tartışma sonucunda üzerine benzin dökerek kendini yakan Yavuz Polat, Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat, bugün Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı.
Erzincan Belediyesine ait mesire alanının önünde mısır satmak isteyen Yavuz Polat’ın tezgahı belediye yetkililerinin verdiği talimat üzerine güvenlik görevlileri tarafından kaldırılmak istemesinin ardından tartışma yaşandı. Tezgahına el konulmak istenilen seyyar satıcı bir anda sinirlenip üzerine benzin döküp kendini yakmıştı.
Vücudunun büyük bir kısmı yanan Yavuz Polat, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan seyyar satıcı Trabzon’a sevk edildi. Trabzon’da yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Yavuz Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polat’ın cansız bedeni bugün karayoluyla Erzincan’a getirilerek Terzibaba Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına yakınlarının yanı sıra, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, vatandaşlar katıldı.

Kendini yakan seyyar satıcı toprağa verildi

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