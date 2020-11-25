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Kendisi kötü hissedince eşyaları camdan aşağı attı, park halindeki araca zarar verdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.11.2020 17:13 | Son Güncelleme

Eskişehir’de kendini kötü hissettiğini belirten bir vatandaşın bina camından aşağıya attığı eşyalar, park halindeki araca zarar verdi.Tepebaşı ilçesi Ömeroğlu mahallesinde yaşayan E.M., park halinde olan aracının üzerine, önündeki bina sakini M.Ö.

Eskişehir’de kendini kötü hissettiğini belirten bir vatandaşın bina camından aşağıya attığı eşyalar, park halindeki araca zarar verdi.
Tepebaşı ilçesi Ömeroğlu mahallesinde yaşayan E.M., park halinde olan aracının üzerine, önündeki bina sakini M.Ö. tarafından pencere camından tencere, monitör tarzı cisim atıldığını öğrendi. Hemen aracının yanına gelen mağdur vatandaş, araç ön camının kırılmış olduğunu ve ön kaputta zarar olduğunu belirleyince polise şikayette bulundu. Olay yerine gelhen Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerine, bazı nedenlerden dolayı kendini kötü hissettiğini ve evde bulunan bir takım eşyalarını camdan aşağıya attığını belirten E.M. müştekinin aracına verdiği zararı karşılayacağını söyledi.

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