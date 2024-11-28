SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Kendisi 'vefa' demişti! Arda Turan geri dönüyor... Bu kez hoca olarak!

Kendisi 'vefa' demişti! Arda Turan geri dönüyor... Bu kez hoca olarak!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.11.2024 13:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktörlük kariyerinde de futbolculuk kariyeri gibi başarıdan başarıya koşan Arda Turan, Eyüpspor ile harikalar yaratırken 37 yaşındaki teknik adam için oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Kendisi 'vefa' demişti! Arda Turan geri dönüyor... Bu kez hoca olarak!

Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından kariyerine teknik direktör olarak devam eden ve Eyüpspor'un başına geçen Arda Turan, İstanbul ekibinde harika işlere imza atmaya devam ediyor.

2023-2024 sezonunda Eflatun-Sarılıları 1. Lig şampiyonu yapan Turan, Süper Lig'de beklentilerin oldukça üzerinde bir grafik çiziyor.

LİGDE 4. SIRADA

Screenshot_5

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Eyüpspor Süper Lig'de 4. sırada bulunurken, Avrupa potasında yer alıyor.

Hal böyle olunca Teknik Direktör Arda Turan için birçok iddia gündeme gelirken, Mackolik YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan yorumcu Cem Dizdar, Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir öngörüde bulundu.

BAŞAKŞEHİR'İ DUYURDU

161020181422138984828_2-41

Cem Dizdar Arda Turan'ın yeni adresinin Başakşehir olabileceğini söylerken şu ifadeleri kullandı. "Eyüpspor bence kalıcı olmaz. Kasımpaşa gibi olmaz. Orası çünkü transferle yürüyen bir takım. Duyuyorum, Arda Turan'ın adı Başakşehir ile anılıyor... Doğru mu, yanlış mı bilemem. Okan Buruk iki tökezlese Arda Turan diyen çok adam çıkar."

KENDİSİ AÇIKLAMIŞTI!

thumbs_b_c_1317f885979f0a81c2d199cb30321bbe

Ocak 2018 - Ocak 2020 arasında Başakşehir formasını giyen 37 yaşındaki teknik adam, daha önceleri "Başakşehir'e vefa borcum var" dediği de biliniyor.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45
AZ Alkmaar AZ Alkmaar
-
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Başakşehir Arda Turan son dakika galatasaray
En Çok Okunan Haberler
34 TL'ye çakılı kaldı! Merkez Bankası'ndan dolar için ilk sinyal geldi...

34 TL'ye çakılı kaldı! Merkez Bankası'ndan dolar için ilk sinyal geldi...

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Sinan Engin transferin bittiğini duyurdu! "%95 anlaştılar"

Sinan Engin transferin bittiğini duyurdu! "%95 anlaştılar"

Wanda Nara çıldıracak! İşte Icardi'nin yeni sevgilisi

Wanda Nara çıldıracak! İşte Icardi'nin yeni sevgilisi

Acun Ilıcalı o ismi kovdu! Resmen açıklandı

Acun Ilıcalı o ismi kovdu! Resmen açıklandı

Avrupa onu konuşuyor! Nuri Şahin'i durdurabilene aşk olsun

Avrupa onu konuşuyor! Nuri Şahin'i durdurabilene aşk olsun

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.