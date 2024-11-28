Kendisi 'vefa' demişti! Arda Turan geri dönüyor... Bu kez hoca olarak!

Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından kariyerine teknik direktör olarak devam eden ve Eyüpspor'un başına geçen Arda Turan, İstanbul ekibinde harika işlere imza atmaya devam ediyor.

2023-2024 sezonunda Eflatun-Sarılıları 1. Lig şampiyonu yapan Turan, Süper Lig'de beklentilerin oldukça üzerinde bir grafik çiziyor.

LİGDE 4. SIRADA

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Eyüpspor Süper Lig'de 4. sırada bulunurken, Avrupa potasında yer alıyor.

Hal böyle olunca Teknik Direktör Arda Turan için birçok iddia gündeme gelirken, Mackolik YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan yorumcu Cem Dizdar, Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir öngörüde bulundu.

BAŞAKŞEHİR'İ DUYURDU

Cem Dizdar Arda Turan'ın yeni adresinin Başakşehir olabileceğini söylerken şu ifadeleri kullandı. "Eyüpspor bence kalıcı olmaz. Kasımpaşa gibi olmaz. Orası çünkü transferle yürüyen bir takım. Duyuyorum, Arda Turan'ın adı Başakşehir ile anılıyor... Doğru mu, yanlış mı bilemem. Okan Buruk iki tökezlese Arda Turan diyen çok adam çıkar."

KENDİSİ AÇIKLAMIŞTI!

Ocak 2018 - Ocak 2020 arasında Başakşehir formasını giyen 37 yaşındaki teknik adam, daha önceleri "Başakşehir'e vefa borcum var" dediği de biliniyor.