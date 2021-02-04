Kendisine ait olmayan faturayı ödemese doğalgazı kesilecekti

Adıyaman’da başkasının ismine kesilen doğalgaz faturasını ödememesi halinde doğalgazı kesilecek olan vatandaş, soğuk kış gününde engelli çocukları etkilenmesin diye faturayı ödemek zorunda kaldı.

Olay, Adıyaman merkez Yeşilyurt mahallesi 2197 Sokak No: 5/B adresinde meydana geldi. Hacı Atlı isimli vatandaş eve taşındıktan bir hafta sonra, 10 Ağustos 2020 tarihinde doğalgaz depozitosunu yatırarak kendi adına yeni abonelik yaptırdı.

Hacı Atlı, eve taşındıktan sonra kendi adına gelen faturaları ödedi ancak, yaklaşık 5 ay sonra Hacı Atlı’ya doğalgaz dağıtım şirketi Akmercan Adıyaman Doğalgaz Şirketi tarafından, daha önceki abone Hüseyin K. ismine kesilmiş 203 TL’lik fatura gönderildi. Aralık 2019 tarihine ait fatura 2020 yılının Ocak ayında geldi. Dağıtım şirketi Hüseyin K. adına kesilen 203 TL’lik faturanın yeni abone Hacı Atlı tarafından ödenmesi istedi.

Hacı Atlı, dağıtım şirketine giderek, başkasına ait bir faturanın bedelini ödemeyeceğini bu tarihlerde kendisinin bu evde olmadığın söyledi. Ancak şirket yetkilileri, bu faturayı ödememesi halinde doğalgazın kesileceğini dile getirince, evde bulunan 2 engelli çocuğunun soğuktan etkilenmemesi için faturayı ödemek zorunda kaldı.

Hacı Atlı, meselenin 203 TL olmadığını ancak başkasının adına çıkan, başkasına ait borcun kendisinin ödemeye mecbur bırakılmasının adaletsizlik olduğunu söyledi. Faturayı ödediği ancak firma ile ilgili kanuni haklarını kullanacağını dile getiren Atlı, bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.

Şirket yetkilisi ise telefonda konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni abonenin bu bedeli yatırdıktan sonra gidip ev sahibinden bu bedeli tahsis etmesi gerektiğini, Hacı Atlı’dan önceki abonenin depozitosundan Hüseyin K’ya ait borcun tahsis edildiğini, bu borcun sonradan yapılan kullanımdan sonra ortaya çıktığını ve usulsüz bir kullanım olduğunu savundu.

