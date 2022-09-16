Kendisine silahla ateş eden zanlıyı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan bekçiye beraat

Konya'da kendisine tabancayla ateş açan şüpheliyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan mahalle bekçisi beraat etti.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, mütalaasında, suç tarihinde maktulün aracını yol ortasına trafik kurallarına aykırı park ettiğini ve alkollü vaziyette yüksek sesle müzik dinlediğini belirtti.

Mütalaanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Görevini yapan sanığın, maktulün yanına giderek kimlik sorduğu, bunun üzerine maktulün sanığa ruhsatsız tabancasını doğrulttuğu, sanığın aracın arkasına geçerek kendisini korumaya alıp destek istediği, tüm uyarılara rağmen maktulün sanığa doğru bir el ateş ettiği ve elindeki silahla koşmaya başladığı, sanığa ve yanındaki bekçi arkadaşına tehditte ve hakaretlerde bulunduğu, maktulün kaçarken sanığa doğru ateş etmeyi sürdürdüğü, sanığın kendisine yönelik saldırıyı bertaraf etmek amacıyla hedef gözetmeksizin görev silahıyla maktule ateş açtığı, merminin maktulün vücuduna isabet etmesi neticesinde olay yerinde öldüğü, sanığın canına yönelik saldırıyı bertaraf etmek amacıyla meşru müdafaa hakkını kullanarak ateş ettiği ve maktulün ölümüne sebep olduğu anlaşılmakla sanığın beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur."

Mahkeme heyeti, sanığın meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettiği anlaşıldığından ceza verilmesine yer olmadığını kararlaştırdı.

Konya'nın Meram ilçesinde 28 Eylül 2021'de kendisini uyarmak isteyen 2 mahalle bekçisine silahla ateş açan Mehmet Toker, bekçilerden H.E'nin silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Toker'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

