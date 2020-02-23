YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kendisine zarar veren genç kız hastaneye kaldırıldı

Kendisine zarar veren genç kız hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.02.2020 16:21 | Son Güncelleme

Adıyaman’da kendisine bıçakla zarar veren genç kız hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 160 Nolu Sokak içerisinde ikamet eden E.B., isimli genç kız bilinmeyen nedenlerden dolayı eline bıçakla zarar verdi.

Kendisine zarar veren genç kız hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’da kendisine bıçakla zarar veren genç kız hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 160 Nolu Sokak içerisinde ikamet eden E.B., isimli genç kız bilinmeyen nedenlerden dolayı eline bıçakla zarar verdi. Elinden yaralanan genç kız için olay yerine polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.B., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kendisine zarar veren genç kız hastaneye kaldırıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Kırıkkale BA’dan son gün ’Ayar’ı

Kırıkkale BA’dan son gün ’Ayar’ı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

Maçın ardından

Maçın ardından

Adıyaman Namaz Vakitleri 23 Şubat Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:01
Öğle
12:45
İkindi
15:50
Akşam
18:20
Yatsı
19:35

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Pazar

Anadolu Eczanesi
Merkez
Erdil Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Kuzey Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Fırtına Kahta’daki seraları vurdu

Fırtına Kahta’daki seraları vurdu

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.