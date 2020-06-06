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Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.06.2020 10:02 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çakı ile yaralanan vatandaş, vücudundan damlayan kana rağmen elinde bıçakla sokak arasında kendisini bıçaklayan şahsı aradı.54 yaşındaki N.T.

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çakı ile yaralanan vatandaş, vücudundan damlayan kana rağmen elinde bıçakla sokak arasında kendisini bıçaklayan şahsı aradı.
54 yaşındaki N.T. para istediği 53 yaşındaki B.V’den olumsuz cevap alınca üzerinde taşıdığı bıçakla karnından bıçakladı. Marmaris Kapalı Çarşı Postane Çıkmazında meydana gelen olayda ikili arasında para isteme nedeniyle önce tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine N.T., yanında taşıdığı çakı tabir edilen bıçak ile B.V’yi karnından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan B.V. bir işletmeden aldığı bıçak ile kendisini bıçaklayan şahsın peşinden gitti. Bu sırada B.V.’nin vücudundan kanların akması dikkat çekti. Yaşanan bu anları apartmanda oturan bir vatandaş cep telefonu ile an be an kaydetti.
Vatandaşların polisi araması sonrası Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi’nden ekipler olay yerine geldi. Polis, kısa süren kovalamaca sonucu N.T.’yi yakaladı. Elinde bıçak ile kendisini bıçaklayan şahsı arayan B.V. ise olay yerine gelen 112 ambulansı ile Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi altına alındı.

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

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