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Kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı, kaçarken yaralandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 08.08.2020 08:12 | Son Güncelleme

Emniyet güçleri tarafından aranması olan şahıs Denizli’de kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı.

Emniyet güçleri tarafından aranması olan şahıs Denizli’de kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı. Polis memuru, ayağını kıran saldırganı kaçtığı sırada etkisiz hale getirmek için bacağından vurdu. Yaralı olarak kaçma çalışan şahıs bir başka polis tarafından 500 metre sonra yakalandı.
Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 hırsızlık, 2 kasten yaralama suçlarından dolayı toplam 7 kaydı bulunan ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Bilal A.’nın polisler tarafından adresi tespit edildi. Apart dairesinde kaldığını öğrenen ekipler, yakalamak için adrese gitti. Binanın önünde polis ekiplerini gören Bilal A., ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yaklaşık 500 metre kaçan Bilal A., kendisini yakalayan polis memuru Kazım Ö.’ye tekme atarak sol bacağını kırdı. Polis memuru yaralanırken kaçmaya çalışan Bilal A.’yı silahı ile sağ ayak bileğinden vurdu.
Yaralanan şahıs tekrar kaçmaya çalıştığı sırada diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada bıçak ele geçirildi.
Ayağı kırılarak yaralanan polis memuru Kazım Ö. ve ayak bileğinden vurularak yakalanan şüpheli Bilal A., sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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