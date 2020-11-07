Kendisini karakol komutanı olarak tanıtıp dolandırdığı iddiası

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kendisini merkez karakol komutanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrika sahibi M.S., kendisini Beyşehir Merkez Jandarma Karakol Komutanı olarak tanıtan bir kişinin terörle mücadele gaziler derneği adına bin 500 lira para talebinde bulunması ve halen görevde olan karakol komutanının isminin de doğru olmaması üzerine dolandırılmak istendiğini düşünerek Jandarma ekiplerine haber verdi.

Terörle mücadele gaziler derneği adına para talebinde bulunan ve para tahsili için gelen kendisini dernek yetkilisi olarak tanıtan B.Ö. (28) jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri, aktif olmayan ve yönetim kurulu bulunmayan dernek adına para tahsili yapmak istediği öne sürülen B.Ö.yü “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla gözaltına alırken, şüphelinin 5 ayrı dolandırıcılık suçundan suç kaydının olduğu ve Beyşehir’e daha önce geldiği öne sürüldü.

B.Ö.’nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

