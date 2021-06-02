YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kendisini sokaktaki sahipsiz kedilerin bakımına adadı

Kendisini sokaktaki sahipsiz kedilerin bakımına adadı

02.06.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini sokaktaki sahipsiz kedilerin bakımına adadı

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan hayvansever Tülay Bahar, evinin yanına yaptığı kedi evinde sokağa terk edilen sahipsiz hayvanlarla gönüllü ilgileniyor.

Bahar, iki yıl önce yerleştiği mahallede sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye başladı. Gün geçtikçe baktığı sokak hayvanı sayısı artan 49 yaşındaki Bahar, evinin yanına kedi evi yaptırdı.

Yaklaşık 200 kediyle ilgilenen Bahar, belirli aralıklarla hayvanseverlerden mama desteği alıyor.

Bahar, AA muhabirine, ilgilendiği hayvanların kendisine mutluluk verdiğini söyledi.

İmkanları doğrultusunda hepsiyle tek tek ilgilenmeye çalıştığını aktaran Bahar, "Sadece doyurmuyorum, tedavilerini de yaptırıyorum. Kediler için her gün iki öğün mama bırakıyorum. Onlar üşümesin diye kedi evi kurdum. Hepsine bir isim verdim. Hayvanların yanında huzur buluyorum. Yemeklerini yedikten sonra hepsi bana sevgisini göstererek teşekkür ediyor." ifadesini kullandı.

Bahar, hayvanların üzerine titrediğini, onları korumaya çalıştığını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldıBodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Muğla Namaz Vakitleri 2 Haziran Çarşamba

İmsak
03:57
Sabah
05:41
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:29
Yatsı
22:04

Muğla Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Çarşamba

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi

Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.