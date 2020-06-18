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Kene savarlar doğaya salınacak

TOKAT HABERLERİ  | 18.06.2020 13:22 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kurulan tesislerde kenelere karşı yetiştirilen 600 sülün doğaya salınacak.Kenelerden insanlara geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) ile mücadele amacıyla Tokat’ın Erbaa ilçesinde belediyeye ait tesiste keklik ve sülün yetiştiriliyor.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kurulan tesislerde kenelere karşı yetiştirilen 600 sülün doğaya salınacak.
Kenelerden insanlara geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) ile mücadele amacıyla Tokat’ın Erbaa ilçesinde belediyeye ait tesiste keklik ve sülün yetiştiriliyor. Hastalığın bulaşmasına sebep olan kenelerle doğal yöntemlerle mücadele etmek için 2008 yılında kurulan tesiste yılda 2 bine yakın keklik ve sülün yetiştiriliyor. Erbaa Belediyesi bu yıl tesiste yetiştirilen 600 sülünü 15 Temmuz’dan sonra doğaya salmayı planlıyor. Tesiste incelemelerde bulunan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, hava sıcaklıklarını artması ile birlikte kene vakalarının çoğaldığına dikkat çekerek, “Bölgemizde kene vakalarında bir artış gözlemlenmekte. O nedenle öncesinde de olduğu gibi bu senede salınım yapmak için sülünlerimizi yetiştirdik. Sülünler, kenelerin düşmanları. Keneyi yiyerek beslenen bir hayvan. O nedenle bölgede bu vakaların yaşanmaması için biz böyle bir çalışmayı sürdürüyoruz. Bu sene 600 civarıdna sülün salınımı gerçekleştireceğiz. Ayrıca önümüzdeki senelerde yetiştirmek üzere bin 500 civarında 2 bin civarında sülünümüz , 250 civarındaki kekliğimiz bulunmakta. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi için bu hizmeti sağlıyoruz” dedi.

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Merkez
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