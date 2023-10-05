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Kenevir hasadı yaparken suçüstü yapıldı

05.10.2023 15:00 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da kenevir hasadı yapan bir şahıs jandarma tarafından suçüstü yapıldı.

Kenevir hasadı yaparken suçüstü yapıldı

Olay, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyü Kuz Tarla mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri bir şahsın yetiştirdiği kenevirleri kestiğini tespit etti. Bunun üzerine şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın isminin K.C. (40) olduğu belirlendi. Sonrasında ise Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın evinde arama yaptı. Aramada 42 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 694 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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