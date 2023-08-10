Kenevir ipine kadın eli değdi, hem üretim hem de istihdam arttı

Üretilen farklı çeşitteki ürünler yoğun ilgi görürken, atölyelerde genç yaşlardaki kişilere de istihdam imkanı sağlanıyor.

Belediye bünyesinde 3 yıl önce kurulan Kenevir ve İpek El Dokuma Atölyesi’nde belirli eğitimden geçen çalışanlar, kenevir ipinden birbirinden farklı ürünler üretiyor. Kimyasal kullanılmayan ve tamamı kenevirden olan mutfak takımları, salon takımları, masa örtüleri, peşkirler, peştamallar, şallar, çantalar, otantik perdeler, çarşaf takımları, erkek ve kadın kıyafetleri gibi malzemeler maharetli kadınların elinden çıkıyor. Genç bir ekipten oluşan çalışanlar üretimi yaptıkları ürünleri sosyal medya ve mağazalarda satışa çıkartıyor.

"KUMAŞLA OLUŞABİLECEK HER ŞEYİ ÜRETMEYE ŞEKİLLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Atölye sorumlusu Şermin Erdem, "Burası 3 yıl önce kuruldu. 22 tezgahtan oluşuyor. Ahşap el dokuma tezgahlarıyla üretim yapıyoruz. Biz burada 18 kişiyle dokumayı gerçekleştiriyoruz. Tamamı kadınlar ve genç kızlarımızdan oluşuyor. Gençlerimizin böyle Osmanlı’dan gelen bir dokuma sanatını gelecek nesillere aktarmak için üstlendikleri bir görev var. Bu görevin içerisinde de doğal kumaşları üretmek, beden dostu kumaşları üretmek, hiçbir kimyasala tabi tutulmayan kumaşları üretmek hedefimizdir. İnsanlarımıza bunları tanıtmak da istiyoruz. Biz burada bay-bayan kıyafetleri, çocuk kıyafetleri, nevresimler, mutfak takımları, salon takımları, masa örtüleri, peşkirler, peştamallar, şallar, çantalar, otantik perdeler üretiyoruz. Daha doğrusu kumaşla oluşabilecek her şeyi üretmeye çalışıyoruz, şekillendirmeye çalışıyoruz. Kumaşımızı, tezgahta üretip çıktıktan sonra şekillendirmeye çalışıyoruz. Üretilen ürünleri Samsun halkının beğenisine sunuyoruz. İlk başta aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız var. Oradan müşterilerimiz talep ediyorlar. İlgi çok güzel. İlgi çok güzel olduğu için Başkanımız Mustafa Bey 30 yaş altı gençlerimize böyle bir imkan verdi. 3 aylık bir eğitimin ardından başarı sağlayanlarla beraber 18 kişilik bir grup olduk" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kenevir ve İpek El Dokuma Atölyesi’nde istihdam edildiklerini söyleyen 28 yaşındaki Ayşenur Ertürk, "Bize 3 aylık bir eğitim verildi. Eğitimin sonunda işe alındık. Memnunuz ve işimizi de severek yapıyoruz. Özel dokuma kumaşları üretiyoruz. Kumaşlar yüzde yüz doğal" diye konuştu.

Atölyede çalışan 23 yaşındaki Ayşe Tok, “Geleneksel el sanatlarımıza yönelik 3 aylık eğitim aldık. Daha sonrasında, Başkanımız Mustafa Demir, bizleri istihdam etti. Burada çok güzel bir ortam var, çok neşeli bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Atölye sayesinde bir sanat öğrendiklerini ifade eden 25 yaşındaki Zeynep Keleş ise, "Sanatı öğrenmek başta zor oldu ama daha sonrasında elimiz alıştı. Çok rahat bir şekilde ilerlemeye başladık. Başta hocalarımız bize çok destek sağladı. ’Hiçbir zaman yapamayacaksınız değil, hep daha fazlasını yapacaksınız’ diyerek bizi fazlasıyla cesaretlendirdiler. Bu konuda hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizi hiç olmadığımız bir kademeden çok güzel bir kademeye getirdiler. Burada genç arkadaşlar olarak çalışıyoruz. 18 ile 30 yaşa kadar arkadaşlarımız var. Genç nesillere de bu dokumayı, bu motifleri, bu el sanatlarını yaşatmak için bu şekilde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

