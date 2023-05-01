YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kenevir işleme fabrikası çalışmaları sürüyor

Kenevir işleme fabrikası çalışmaları sürüyor

01.05.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’ta Havza OSB’yi ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret kapsamında Havza’ya uğrayan KOSGEB başkanı Hasan Basri Kurt, Havza’da yatırım çalışmaları devam eden kenevir işleme fabrikasını ziyaret etti.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, firma sahibi Uğur Balkuv ve Havza Eski Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından karşılanan Kurt, firmanın kurulum aşamaları yatırım miktarı ve kenevir işleme hakkında bilgiler aldı.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar firmanın üretime geçmesi ile hem sanayide hem de tarıma dayalı istihdama önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Acar; "Yıl sonunda üretime geçmesini hedeflenen firmada kenevirin işlenerek iplik haline getirilip yurt içi ve yurt dışı satışının yapılmasını hedefleniyor. İlk etapta 300 ila 400 arası kişiye ekmek kapısı olacak. Öte yandan, firma bölgede üretilen kenevirlerin alımını ve üretimine de katkı sağlayarak ayrı bir katma değer oluşturacak" dedi.
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, fabrika ziyareti sonrası bir dizi ziyaret kapsamında ilçeden ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil bir dükkanın manav reyonuna böyle girdi: 1’i ağır 2 yaralıOtomobil bir dükkanın manav reyonuna böyle girdi: 1’i ağır 2 yaralı
Çankırı'da "Birlik Cemi" düzenlendiÇankırı'da "Birlik Cemi" düzenlendi
Iğdır'da çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandıIğdır'da çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:26
Öğle
12:37
İkindi
16:28
Akşam
19:38
Yatsı
21:10

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Pazartesi

Derman eczanesi
Bafra
Nilüfer eczanesi
Carsamba
Kaplicalar eczanesi
Havza
Kocaman eczanesi
Terme
Kuzey eczanesi
Canik
Engiz eczanesi
Ondokuzmayis
Salipazari eczanesi
Salipazari
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.