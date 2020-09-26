YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kenevir üretimi için özel kabin

Kenevir üretimi için özel kabin

MUĞLA HABERLERİ  | 26.09.2020 11:40 | Son Güncelleme

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Seydikemer ilçesinde bir kenevir bitkisi yetiştirmek için özel olarak kurulmuş kabin ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Jandarma İstihbarat ekipleri, Seydikemer Arsa Mahallesi Yukarı Sokakta bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Kenevir üretimi için özel kabin

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Seydikemer ilçesinde bir kenevir bitkisi yetiştirmek için özel olarak kurulmuş kabin ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma İstihbarat ekipleri, Seydikemer Arsa Mahallesi Yukarı Sokakta bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. İlgili savcılıktan alınan arama kararı sonrası Seydikemer İlçe Jandarma ekipleri ve ‘Laydy’ isimli narkotik köpek de destek verdiği operasyonda E.F.K. isimli şahsın evinin bahçesinde 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri evin içinde yaptığı aramada ise kenevir bitkisi yetiştirmek için kurulmuş özel bir kabin buldu. Kabinin içinde 240 vat gücünde projektör lamba, ısı ve nem ölçer cihaz, kenevir bitkisinin köklerinin güçlendirilesi için kullanılan fan bulundu.
Evin eklentilerinde yapılan aramada ise 5 kök kenevir bitkisi, 20 gram kubar esrar ve 25 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli E.F.K. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 2 eksik var
Kayserispor’da 2 eksik var
Başkan Arda atletizm pistinde
Başkan Arda atletizm pistinde
Kayserispor’dan Korona virüs uyarısı
Kayserispor’dan Korona virüs uyarısı
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Manisa FK, Kocaelispor’u ağırlayacak
Manisa FK, Kocaelispor’u ağırlayacak
İl Başkanı Karabayık, gençlerle bir araya geldi
İl Başkanı Karabayık, gençlerle bir araya geldi

Muğla Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:51
Öğle
13:03
İkindi
16:26
Akşam
19:05
Yatsı
20:20

Muğla Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Daş Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Muğla'da Rus turist cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı
Muğla'da Rus turist cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı
Fransız kaptana travesti dayağı
Fransız kaptana travesti dayağı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.