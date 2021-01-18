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Kenevir üretip satan şahsa 14 yıl hapis cezası

18.01.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de evinin bahçesinde kenevir üretip sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan şahsa 14 yıl hapis cezası verildi.Kayseri Adalet Sarayı 5.

Kayseri’de evinin bahçesinde kenevir üretip sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan şahsa 14 yıl hapis cezası verildi.
Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık K.T. SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, sanık avukatı da hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan K.Y., üzerine atılı suçu kabul etmedi ve "Ben bunu 20 senedir içiyorum. Bu zamana kadar hep satıcılardan temin ettim. Belirli bir süre sonra satıcılara para vermemek için kendim ekmeye başladım. Kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmadım. Kendim içiyorum ve suçlamayı kabul etmiyorum” dedi
Mahkeme heyetinin ’evinde hassas terazi bulunması’ ile ilgili soruya ise sanık K.T., “Kurban zamanı bir gün sokak satıcısından aldım. Sadece satıcı para kazansın diye aldım. Ben bunun tam olarak ne olduğunu dahi bilmiyordum. Ben kesinlikle bunda uyuşturucu tartmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum” diyerek kendini savundu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutulu sanık K.T.’ye ’uyuşturucu üretimi yapma ve satma’ suçundan 14 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

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