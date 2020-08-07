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Kenevirler uyuşturucuya dönüştürülmeden yakalandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 07.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde jandarma tarafında gerçekleştirilen operasyonda, dikili halde 89 kök kenevir ele geçirildi.

Kenevirler uyuşturucuya dönüştürülmeden yakalandı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde jandarma tarafında gerçekleştirilen operasyonda, dikili halde 89 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Operasyon İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde yapıldı. Aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler A.A., isimli bir şahsın evine baskın düzenledi. Baskın yapılan ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler iki ayrı küçük poşet içerisinde 4 gr kenevir tohumu, 3 gr kurutulmuş kubar esrar, 89 kök dikili kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.
Olayın ardından gözaltına alınan A.A., adliyeye sevk edildi.

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