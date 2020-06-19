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Keneye karşı uyarı

SİVAS HABERLERİ  | 19.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların keneler konusunda alması gereken tedbirler ve nelere dikkat edilmesi noktasında açıklama yayınladı.Sivas İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılana açıklama da Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ile mücadelede kişisel korunma tedbirlerinin de oldukça önemli olduğu söylendi.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların keneler konusunda alması gereken tedbirler ve nelere dikkat edilmesi noktasında açıklama yayınladı.
Sivas İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılana açıklama da Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ile mücadelede kişisel korunma tedbirlerinin de oldukça önemli olduğu söylendi. Yapılan açıklamaya göre, “ Yüksek ölüm oranına sahip KKKA vakalarında mevsim itibari ile risk yüksek boyutta seyrettiği sahada tarımsal ve hayvansal üretim gerçekleştiren çiftçilerimize il müdürlüğümüz öncülüğünde, ilçe müdürlüklerimiz tarafından gerekli uyarılar ve bilgiler verilmektedir. Vatandaşlarımızın, keneler konusunda dikkat etmeleri gereken hususlar şunlardır: Keneler uçma ve sıçrama kabiliyeti olmadığından genellikle yerde bulunurlar. Bu nedenle vatandaşların uzun otların, çimlerin ve çalılıkların bulunduğu yerlerde dolaşırken daha dikkatli olmaları gerekir. Kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek, hayvancılıkla uğraşan, tarlada çalışan kişiler, böcek kovucu ilaçları vücutlarına sürerek veya elbiselerine emdirerek kullanabilirler. Kenelerin bulunabileceği yerlere veya pikniğe gidildiğinde, bacakları kapatan kıyafetler tercih edilip uzun kollu giysiler giyilmeli, pantolonlar çorapların içine sokulmalı ve kapalı ayakkabılar giyilmelidir.’’ ifadelerine yer verildi.
Erken teşhis önemli
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kene ısırmasının tespit edilmesinde özellikle anne babaların küçük çocuklarının vücutlarını kene ısırığı konusunda detaylı olarak incelemeleri önemlidir. KKKA’nın erken teşhis edilmesi çok önemlidir. Açık renkli kıyafetler kene tespitini kolaylaştırdığından tercih edilmelidir. Görev nedeni ile risk grubunda yer alan kişilerin hayvan ve hasta insanların kan ve vücut sıvılarından korunmak için mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske giymeleri gerekmektedir. Kızarıklık ve yüksek ateş gibi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının belirtilerinin görülmesi halinde hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.’’ dendi.

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