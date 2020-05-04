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“KE”nin 3. sayısı, Latife Tekin’i ağırlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.05.2020 18:28 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi tarafından, 2 aylık periyotlarla çıkarılan; edebiyat, sanat, kültür dergisi “KE”nin 3.

“KE”nin 3. sayısı, Latife Tekin’i ağırlıyor

Kartal Belediyesi tarafından, 2 aylık periyotlarla çıkarılan; edebiyat, sanat, kültür dergisi “KE”nin 3. (Mayıs-Haziran 2020) sayısı çıktı. Bundan önceki sayılarını Sunay Akın ve Zülfü Livaneli’ye ayırmış olan dergi, bu sayıda edebiyatta ‘büyülü gerçekçiliği’ temsil eden, Türkçenin yarına kalacak büyük mirası Latife Tekin’i konuk ediyor.
Diğer sayılarda olduğu gibi, bu sayıda da kapsamlı/derinlikli çalışmaları bir araya getirmiş olan “KE”nin dosya yazıları; Gonca Özmen, Büşra Küçük, Furkan Pişgin, Emrah Seferoğlu, Ertuğrul Aydın, Mehmet Özçataloğlu, Arzu Alkan Ateş ve Ayfer Feriha Nujen’e ait. Latife Tekin’le söyleşileri gerçekleştiren isimler ise Büşra Küçük ve Serkan Türk.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in, “Korona Günlerinde Edebiyat” başlıklı ‘sunum’ yazısı ise oldukça dikkat çekici. Başkan Gökhan Yüksel, “Koronavirüs”ün (diğer adıyla Covid-19’un) oluşturduğu koşullara dair vurgular yapmanın yanı sıra, “KE”nin edebiyat, sanat, kültür dünyasına olan yansımalarına da değiniyor.
“KE”nin sayfalarında, Latife Tekin’e dair yazılar ve söyleşiler dışında, şiirler, denemeler, öyküler, tanıtımlar ve incelemeler de okurları bekliyor. Bu imzalar; Sunay Akın, Haydar Ergülen, Gökhan Arslan, Zeynep Gülçin, İsmail Biçer, Mehmet Erbil, Çiğdem Sezer, Sara Uygar, Göktürk Yaşar, Hanife Altun, İlyas Tunç, Mehmet Fırat Pürselim, Elçin Sevgi Suçin, Fatin Hazinedar, Gürol Kutlu, Selim Çizmeci, Mustafa Okumuş, Ali Rıza Gelirli, Yiğit Kerim Aslan, Muzaffer Cinel, Hülya Tamzok, Hasan Temiz, Samet Karahasanoğlu, Handan Öztürk, Mehmet Ata Yiğiz, Mesut Kara, Meltem Kofoğlu, Ahmet Erbaş, Ayşe Parlak Akyüz, Melih Yıldız, Demet Ekmekçioğlu, Ebru Akkan, Ömer Turan ve Cihan Adıman’a ait. “Kitaplar Arasında” ve “Filmler Arasında” başlığını taşıyan sayfalar ise ayrı bir renk taşıyor.
Genel Yayın Yönetmenliğini Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü Melih Yıldız’ın, Editörlüğünü Ercan Y. Yılmaz’ın üstlendiği her yönüyle nitelikli ve doyurucu bir dergi olan KE’nin Yayın Kurulu; İsmail Biçer, Faruk Duman, Gamze Güller, Mertcan Karacan ve Serkan Türk’ten oluşuyor.

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