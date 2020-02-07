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Kent derbisine ulaşımda ek sefer desteği

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.02.2020 11:59 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu günü oynanacak Kocaelispor ile Derincespor mücadelesine ulaşım kolaylığı açısından ek seferler koydu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park, 9 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Kocaeli Stadyumu’nda Kocaelispor ile Belediye Derincespor’un karşılaşacağı kent derbisi için ek sefer düzenleyecek.

Kent derbisine ulaşımda ek sefer desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu günü oynanacak Kocaelispor ile Derincespor mücadelesine ulaşım kolaylığı açısından ek seferler koydu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park, 9 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Kocaeli Stadyumu’nda Kocaelispor ile Belediye Derincespor’un karşılaşacağı kent derbisi için ek sefer düzenleyecek. Körfez bölgesinden gerçekleştirilecek üç seferle taraftarların Kocaeli Stadyumu’na ulaşımı sağlanacak. Otobüsler 11.30, 11.40 ve 11.50 saatlerinde Kirazlıyalı merkezden hareket ederek yan yollarda bulunan duraklardan da yolcu alarak Kocaeli Stadyumu’na ulaşacak. Hereke merkezden ise saat 12.00’da hareket edecek otobüs ile bu bölgedeki taraftarların da stadyuma ulaşımları sağlanacak.
Kartepe’den Kocaeli Stadyumu’na gitmek isteyen vatandaşlar ise hat 255 ile vatandaşlar Kocaeli Stadyumu’na aktarmasız ulaşabilecek. Hareket saati 11.45 olarak belirlenen otobüsün güzergahları ise Derbent istasyon, Suadiye merkez, Arslanbey, Goodyear sapağı ve Kocaeli Stadyumu olarak belirlendi. Karamürsel Otogardan saat 11.45 ve 12.00’da hareket edecek otobüsler sırasıyla Değirmendere - Gölcük - Başiskele ve Sanayi ışıklarından yolcu alarak Kocaeli Stadyumu’na ulaşım sağlayacak. Otobüsler ise kent derbisinde tramvayla gelecek yolcuları da stadyuma ulaştıracak.
Otogar tramvay istasyonu durağından saat 12.00 itibarıyla hareket edecek otobüsler ile vatandaşlar hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacak. 12.00’da başlayan seferler ring olarak gerçekleştirilerek araçların doluluğuna göre hareket edecek.

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İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:19
İkindi
16:04
Akşam
18:31
Yatsı
19:51

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Eren Eczanesi
Izmit
Yalın Eczanesi
Golcuk
Anıl Eczanesi
Izmit
Gebze İstasyon Eczanesi
Darica
Hilal Eczanesi
Basiskele
Pelin Eczanesi
Golcuk
Çağın Eczanesi
Cayirova
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