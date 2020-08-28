Kent Etiği Bildirgesi Sakarya’nın aidiyet duygusunu geliştirecek

‘TSE Covıd-19 Güvenli Üretin, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm ve Okulum Temiz Belgesi’ takdim töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin aidiyet duygusunu geliştirecek projeler üreteceklerini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TSE Covıd-19 Güvenli Üretin, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm ve Okulum Temiz Belgesi takdim törenine katıldı. Törende söz alan Başkan Yüce, “Sakaryamız, tarım, sanayi, turizm gibi pek çok farklı zenginliğe ev sahipliği yapıyor. Sakaryamız’ın sahip olduğu kozmopolit yapının pek çok artısının yanında eksileri de mevcut. En büyük eksiklik aidiyet duygusudur. Şehrin yöneticileri olarak aidiyet duygusunu ve iş birliği anlayışını geliştirecek projeleri hayata geçirmeliyiz. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak Kent Etiği Bildirgesi’ni hayata geçirdik. Klasik belediyecilik anlayışını yenilikçi ve vizyoner şehircilik düşüncesiyle harmanladık” dedi.

Görevlerinin hizmet üretmek olduğunu ifade eden Başkan Yüce, “Bizlere düşen görev şehrimizde var olan bu zenginliği, tüm paydaşlarımızla birlikte belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda ve imkânlarımız ölçüsünde tüm dünyaya duyurmak ve buna uygun projeler üretmektir. Kent Etiği Bildirgesi ile amacımız; şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza temel yaşam hakları yanında yaşam alanlarının korunması konusundaki sorumluluklarını hatırlatmak ve bu konuda kendilerini bilinçlendirerek Sakaryalılık olgusunun tesis etmektir. Hemşerilerimiz, şehrin geleceği noktasında görüş ve değerlendirmelerini bizimle paylaşıyor, biz de karar alma noktasında bu görüşlere göre hareket ediyoruz. Pandemi süreci boyunca hemşerilerimizle, esnafımızla, STK’larla, özel sektör temsilcilerimizle bağlantımızı koparmadık. Salgına karşı alınan tüm tedbirlerde tam bir uyum içinde çalıştık. Sonuçlarını hep birlikte teşhis ediyoruz” diye konuştu.

