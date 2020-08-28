YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Kent Etiği Bildirgesi Sakarya’nın aidiyet duygusunu geliştirecek

Kent Etiği Bildirgesi Sakarya’nın aidiyet duygusunu geliştirecek

SAKARYA HABERLERİ  | 28.08.2020 17:38 | Son Güncelleme

‘TSE Covıd-19 Güvenli Üretin, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm ve Okulum Temiz Belgesi’ takdim töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin aidiyet duygusunu geliştirecek projeler üreteceklerini söyledi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TSE Covıd-19 Güvenli Üretin, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm ve Okulum Temiz Belgesi takdim törenine katıldı.

‘TSE Covıd-19 Güvenli Üretin, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm ve Okulum Temiz Belgesi’ takdim töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin aidiyet duygusunu geliştirecek projeler üreteceklerini söyledi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TSE Covıd-19 Güvenli Üretin, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm ve Okulum Temiz Belgesi takdim törenine katıldı. Törende söz alan Başkan Yüce, “Sakaryamız, tarım, sanayi, turizm gibi pek çok farklı zenginliğe ev sahipliği yapıyor. Sakaryamız’ın sahip olduğu kozmopolit yapının pek çok artısının yanında eksileri de mevcut. En büyük eksiklik aidiyet duygusudur. Şehrin yöneticileri olarak aidiyet duygusunu ve iş birliği anlayışını geliştirecek projeleri hayata geçirmeliyiz. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak Kent Etiği Bildirgesi’ni hayata geçirdik. Klasik belediyecilik anlayışını yenilikçi ve vizyoner şehircilik düşüncesiyle harmanladık” dedi.
Görevlerinin hizmet üretmek olduğunu ifade eden Başkan Yüce, “Bizlere düşen görev şehrimizde var olan bu zenginliği, tüm paydaşlarımızla birlikte belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda ve imkânlarımız ölçüsünde tüm dünyaya duyurmak ve buna uygun projeler üretmektir. Kent Etiği Bildirgesi ile amacımız; şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza temel yaşam hakları yanında yaşam alanlarının korunması konusundaki sorumluluklarını hatırlatmak ve bu konuda kendilerini bilinçlendirerek Sakaryalılık olgusunun tesis etmektir. Hemşerilerimiz, şehrin geleceği noktasında görüş ve değerlendirmelerini bizimle paylaşıyor, biz de karar alma noktasında bu görüşlere göre hareket ediyoruz. Pandemi süreci boyunca hemşerilerimizle, esnafımızla, STK’larla, özel sektör temsilcilerimizle bağlantımızı koparmadık. Salgına karşı alınan tüm tedbirlerde tam bir uyum içinde çalıştık. Sonuçlarını hep birlikte teşhis ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadıÖnce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri: “Defterdarlık binası Van’a yakışmıyor”
Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri: “Defterdarlık binası Van’a yakışmıyor”
AK Parti'li Taşar, "Kızılay'a bağışlanan etlerin kardeşine ait otelde kullanıldığı" iddiasını yalanladı
AK Parti'li Taşar, "Kızılay'a bağışlanan etlerin kardeşine ait otelde kullanıldığı" iddiasını yalanladı

Sakarya Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:14
Öğle
13:05
İkindi
16:47
Akşam
19:45
Yatsı
21:10

Sakarya Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Erdem Eczanesi
Yenikent
Tebessüm Eczanesi
Adapazari
Uzunçarsı Eczanesi
Adapazari
Merve Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Eda Eczanesi
Erenler
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete başlıyor
Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete başlıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Sakarya'da 3 ev yandı
Sakarya'da 3 ev yandı
Adapazarı'nda Kaza: 2 Ölü
Adapazarı'nda Kaza: 2 Ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.