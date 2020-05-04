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Kent genelindeki yeşil alanlar temizleniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:35 | Son Güncelleme

Kocaeli genelindeki yeşil alanlarda tırpan kesimi ve temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında birçok farklı çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, rutin çalışmalarını da sürdürüyor.

Kent genelindeki yeşil alanlar temizleniyor

Kocaeli genelindeki yeşil alanlarda tırpan kesimi ve temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında birçok farklı çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, rutin çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Kocaeli’nin tüm ilçelerindeki yeşil alanlarda tırpan kesimi, düzenleme ve temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Sosyal mesafe ve diğer önlemlere uyarak çalışan personeller, il genelindeki yeşil alanlarda ekipler halinde çalışıyor. Yeşil alanlarda düzenleme çalışması yapan ekipler ayrıca var olan atıkları da topluyor.
Ekipler ayrıca yağışlar sonrası tıkanabilecek olan mazgallarda, dereler ve yağmur suyu hatlarında da temizlik çalışması yapıyor.

Kent genelindeki yeşil alanlar temizleniyor

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Karamursel
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Izmit
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Darica
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Golcuk
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