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Kent halkı açık havada buluşuyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.07.2020 12:51 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen egzersiz eğitimleri, Eskişehirlileri açık havada sporla buluşturmaya devam ediyor.Tepebaşı’nda açık havada düzenlenen sabah ve akşam egzersizleri vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen egzersiz eğitimleri, Eskişehirlileri açık havada sporla buluşturmaya devam ediyor.
Tepebaşı’nda açık havada düzenlenen sabah ve akşam egzersizleri vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor. Salı ve perşembe günleri sabah ve akşam olmak üzere düzenlenen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Sabah egzersizleri Batıkent Bestekar Hacı Arif Bey Parkı’nda saat 09.00’da, akşam egzersizleri ise Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi Parkı’nda saat 20.30’da başlıyor.
Öte yandan, uzman eğitmenler gözetiminde ve korona virüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirilen yoga eğitimleri, pazartesi ve çarşamba günleri saat 19.30’da Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı’nda gerçekleştiriliyor.
Egzersiz programlarına katılmak isteyen vatandaşların havlu, su ve matlarını yanlarında getirmesi gerekiyor.

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