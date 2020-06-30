Kent içi tarım ‘meyve’ vermeye başladı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun geçen yıl hayata geçirdiği Kent İçi Tarım Uygulamaları Projesi 4 bin metrekare alan üzerinde yükseliyor. Yaklaşık 20 çeşit ürünün ekildiği projede meyve ve sebzeler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Dünyada ilk örneği Fransa’nın başkenti Paris’te hayata geçirilen proje, Türkiye’de ise Diyarbakır’ın tarihte bağ ve bahçeleriyle ünlü olan merkezi Bağlar bu konuda model oldu. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun “Çocukluğumun hayallerinden biridir” dediği ve çocukları sebze ve meyve yetiştiriciliğine özendirmeyi amaçladığı kent içi tarım uygulamaları projesi meyve ve sebze verme aşamasına geldi. 4 bin metre kare üzerinde kurulan projede bir bölüm sebze bahçeleri, bir bölüm de meyve bahçelerinden oluşuyor. Tamamı organik olan ürünler arasında domates, salatalık, karpuz, armut, erik gibi yörenin iklimine ve toprak yapısına uygun olan ürünler ön plana çıkıyor.

Bağcılar Mahallesinde kurulan kent içi tarım uygulamaları bahçelerinde yetişen meyve ve sebzeler kadar oluşan yeşil ve doğal alan da çevre sakinleri için mis ve ferah bir hava meydana getiriyor. Bu durumdan oldukça memnun kalan vatandaşlar, projenin insanları sebze ve meyve yetiştiriciliğine teşvik etmek için de anlam ifade ettiğini dile getirerek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.