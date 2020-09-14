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Kent Konseyi Başkanı Dilber, hain saldırıyı kınadı

DÜZCE HABERLERİ  | 14.09.2020 18:07 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı’nın Suriye’nin El Bab bölgesinde yaptığı insani yardım çalışmalarında savaş mağdurlarına yarım için bulunan konvoyuna yapılan saldırıda Düzceli Mehmet Arif Kıdıman’ın şehit oldu.

Kent Konseyi Başkanı Dilber, hain saldırıyı kınadı

Türk Kızılayı’nın Suriye’nin El Bab bölgesinde yaptığı insani yardım çalışmalarında savaş mağdurlarına yarım için bulunan konvoyuna yapılan saldırıda Düzceli Mehmet Arif Kıdıman’ın şehit oldu. Düzce Kent Konseyi Başkanı Arb. Av. Ali Dilber "Üzüntümüz çok büyük. Kıdıman ailesinin, sevenlerinin, Türk Kızılayı’nın, Ülkemizin ve Düzcemizin başı sağ olsun” dedi.
Türk Kızılayı’nın Suriye’de yürüttüğü yardım çalışmaları devam ederken El Bab bölgesinde insanı yardım taşıyan konvoya hain saldırı gerçekleşti. Yapılan saldırı sonucunda Düzce Kan Bankası’nda görevli olan ve geçici görevle El Bab bölgesinde görevlendirilen Mehmet Ali Kıdıman, şehit oldu. Şehit haberinin Düzce’ye ulaşmasının ardından Düzce Kent Konseyi Meclis Başkanı Arb. Av. Ali Dilber açıklama yaparak saldırıyı kınadı ve Mehmet Arif Kıdıman’ın şehadetinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Arb. Av. Ali Dilber açıklamasında; “Sadece insani yardım için bölgede bulunan, silahsız, cephanesiz, sadece insani yardım malzemeleri taşıyan konvoyumuza yapılan saldırıyı kınıyorum. Neden böyle bir saldırı yapıldı yada yapılır anlaşılır gibi değil. Kızılay bölgede insani değerler için bulunan bir yardım kuruluşu. Tek amacı oradaki masum insanlara yardım etmek olan bir kardeşimizin bu hain saldırı sırasında şehit olduğunu da öğrendik. Üzüntümüz çok büyük. Kıdıman Ailesinin, sevenlerinin, Türk Kızılayı’nın, Ülkemizin ve Düzcemizin başı sağolsun. Mehmet Arif Kıdıman’a Allahtan rahmet, hepimize sabırlar diliyorum” dedi.

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