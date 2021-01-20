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Kent Konseyi Başkanı Ören, "Alaplı’nın 20’ye yakın köyünde 4 gündür elektrik yok"

20.01.2021 18:40 | Son Güncelleme:
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Zonguldak Alaplı İlçesinde 4 gündür yoğun kar yağışının sonrasında devrilen elektrik direkleri ve kopan teller nedeniyle 20 yakın köyde elektrik kesintileri yaşandı.

Zonguldak Alaplı İlçesinde 4 gündür yoğun kar yağışının sonrasında devrilen elektrik direkleri ve kopan teller nedeniyle 20 yakın köyde elektrik kesintileri yaşandı. 4 gündür elektrik alamayan köylerde büyük mağduriyetler yaşandı.
Alaplı ilçesinde Cumartesi günü başlayan ve giderek etkisini arttıran kar yağışı ve buzlanmalar en çok ağaçlara ve enerji nakil hatlarına zarar verdi. Kar nedeniyle sarkan, kırılan ve devrilen ağaç ile dalları enerji nakil hatlarını koparması üzerine ise İlçe ve Köylerde elektrik kesintileri yaşandı. Son günlerde meydana gelen uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu söyleyen Alaplı Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören “Elektrik dağıtım şirketi sınıfta kaldı. Şu anda yaklaşık Alaplı’da bilhassa köyler için söylemek istiyorum 56 köyün neredeyse 20’sinde elektrik yok. Bugün dördüncü güne giriyor. Köylerimizde insanlarımız perişan oldu" dedi.
Alaplı Kent Konsey Başkanı Yasin Ören konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Bizim esas kızdığımız nokta dağıtım şirketi buna önceden tedbir almaması. Kış devam edecek. Yarın da olabilir, diğer gün de olabilir. Altyapısı hazır olmalıydı. Bunun hesabı önceden yapılmalıydı. Bugün köylerde 4 gün elektriğin olmaması demek Alaplı ekonomisine de büyük kayıp demektir. Elektrik olmayınca sıkıntı oluyor. Bir de madem böyle bir durum var tek tek köy muhtarlarını arayın bilgi verin. Arızayı söyleyin, ne zaman enerji verileceğini dile getirin. Yöneticilerin telefonlarına ulaşılamıyor. Kimse telefona çıkmak istemiyor; muhtarlarımız da bizleri arıyor."

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