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Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 23 Nisan mesajı

23.04.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103.yılında bir mesaj yayınlayarak, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve egemenliğin halkın yönetimine verildiği bu tarihsel olayın, Ata’mız tarafından çocuklara armağan edilmiş olması O’nun çocuklara verdiği değerin en önemli göstergesidir” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 23 Nisan mesajı

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anadolu ve Türk insanın, en önemli gücünün bağımsızlık arzusundan ve manevi dünyasının zenginliğinden geldiğini çok iyi bildiğinin altını çizen Başkan Tanfer, aziz milletimizin vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verdiği bir dönemde yazılan, istiklalin sembolü olan İstiklal Marşı’nın, gerçek bir bağımsızlık beyannamesi olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“23 Nisan, Türk Devleti’nin gelecek nesillere verdiği değerin, inancın ve güvenin bir göstergesidir. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların çocukluğunu doya doya yaşayabileceği huzurlu bir dünya dileğini ülkemizden dünyaya ilan etmektedir. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu ile milli mücadelenin en önemli adımlarından biri atılırken, milletimiz egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Meclisimizin kuruluşunun bugün 103.yılını gururla kutluyoruz. Bu önemli günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadele döneminin tüm kahramanlarını bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyor, ulusumuzun ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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Erzurum Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
03:47
Sabah
05:20
Öğle
12:18
İkindi
16:04
Akşam
19:07
Yatsı
20:33

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Pazar

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