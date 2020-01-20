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  4. Kent Konseyi çalışma gurupları Vali Akın’ı ziyaret etti

Kent Konseyi çalışma gurupları Vali Akın’ı ziyaret etti

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 20.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

Kırşehir Kent Konseyi çalışma grupları yeni temsilcileriyle Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ı ziyaret etti.Kırşehir’in temel sorunlarının görüşüldüğü Kent Konseyi birimlerinin öneri ve isteklerde bulunduğu ziyarete; Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül, Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar, Ahilik ve Esnaf Kültürü Araştırma Çalışma Grubu Başkanı Fatih Mahmutoğlu ,Kadın Meclisi Başkanı Hülya Coşkuntuna, Tarım Çalışma Grubu Başkanı Dr.Gökhan Filik, Çocuk ve Gençlik için Çalışma Grubu Başkanı Doç.Dr.

Kent Konseyi çalışma gurupları Vali Akın’ı ziyaret etti

Kırşehir Kent Konseyi çalışma grupları yeni temsilcileriyle Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ı ziyaret etti.
Kırşehir’in temel sorunlarının görüşüldüğü Kent Konseyi birimlerinin öneri ve isteklerde bulunduğu ziyarete; Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül, Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar, Ahilik ve Esnaf Kültürü Araştırma Çalışma Grubu Başkanı Fatih Mahmutoğlu ,Kadın Meclisi Başkanı Hülya Coşkuntuna, Tarım Çalışma Grubu Başkanı Dr.Gökhan Filik, Çocuk ve Gençlik için Çalışma Grubu Başkanı Doç.Dr. Rıdvan Karabulut , Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Başkanı Zübeyde Gökbulut, Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Avukat Emel Ersin, İletişim ve Medya Çalışma Grubu Başkanı Ömer Duran katıldı.
Kırşehir Kent Konseyi çalışmalarını takip ettiğini belirten Vali İbrahim Akın, ’’Bu kent hepimizin ve bunun vermiş olduğu sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi noktasında Kent Konseyi önemli bir yer tutuyor"
Vali İbrahim Akın’a Kırşehir ile ilgili önerilerini ve 2020 yılında yapmayı planladıkları faaliyetlerin olduğu bir dosya sunduklarını belirten Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada amaçlarının; gönüllülük esasıyla faaliyet gösteren Kent Konseyinin Kırşehir’in geleceği için daha fazla çaba sarf etmesi ve çözüm odaklı fikir ve etkinlikler üretmesi olduğunu ifade etti.

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