Kent konseyi uzun bir aradan sonra ilk toplantısını gerçekleştirdi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Kent Konseyi üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda Çorum için öneri ve projeler ele alındı.

Çorum Kent Konseyi toplantısı Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya konsey üyelerinin yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da katıldı.

Pandemi nedeniyle ara verilen toplantılara yeniden başladıklarını belirten Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar, yeni dönemde Çorum için kalıcı projelere imza atmak istediklerini söyledi.

Şahiste Uçar, “Umarız bu yeni dönemde çok daha verimli bir çalışma temposu yakalarız. Kent konseyi olarak pandemi nedeniyle üzerimize çöken karamsarlık duygusundan kurtulup bir an önce ülkemiz başta olmak üzere milletimiz ve Çorum halkı için kalıcı projelere imza atmak istiyoruz.” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da Kent Konseyi’nin aldığı karara destek vereceklerini ifade ederek, “Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Kent Konseyi’ne proje çağrısı yaptı. Aşgın “İnşallah yeni dönemde, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte çok güzel çalışmaları hayata geçireceğimize inanıyorum. Biz, bu ekibe güveniyoruz. Kent konseyi bize mutlaka proje getirsin. Proje üzerinden gitmek zorundayız. Ezbere değil, bir takım stratejilerle hareket etmek zorundayız. İmkânlarımızı en etkili şekilde kullanmalıyız. Kısa, orta ve uzun vadeli programlarla projeleri gerçekleştirelim.” ifadelerini kullandı.

Seçim döneminde 32 projenin sözünü verdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, bu projelerle ilgili kısa sürede önemli mesafe kat ettiklerine dikkat çekti.

Aşgın, “32 projemizin tamamına yakınında büyük mesafe kat ettik. Hiçbir bahaneye sığınmadan bunları gerçekleştiriyoruz. Son dönemde de artık bu projelerimizle ilgili açılışların yoğun olduğu bir süreci yaşıyoruz.” dedi.



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