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Kent Konseyi’nden yardım hamlesi

BURSA HABERLERİ  | 03.05.2020 13:16 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle hızlanan sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri, ramazan ayında artarak devam ediyor.

Kent Konseyi’nden yardım hamlesi

Korona virüs salgını nedeniyle hızlanan sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri, ramazan ayında artarak devam ediyor. Bu kapsamda Gemlik Kent Konseyi ihtiyaç sahiplerine erzak paketleri ulaştıracak.
Gemlik’te ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapan kurumlar arasına Kent Konseyi de katıldı. Geçtiğimiz hafta bir araya gelen Gemlik Kent Konseyi üyeleri, ramazan ayı boyunca çeşitli mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine erzak yapma yardımı kararı alırken ilçenin farklı bölgelerinde de pide ve ekmek ikramı gerçekleştirecek. Gemlik Kent Konseyi daha önce sağlık ocaklarındaki doktorlara yüzlerce cerrahi maske ve siperlik ulaştırmış, devlet hastanesindeki doktorlara ise teşekkür amaçlı kumanya ikramında bulunmuştu.
Çetinkaya: “Muhtarlarımızla birlikte hareket edeceğiz”
İçinde bulunduğumuz dönemde dayanışma ve yardımlaşmanın çok daha önemli hale geldiğini dile getiren Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, yaşanan birlik ve beraberlik havasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.
Çetinkaya şöyle konuştu: “İlçemizde başta belediyemiz olmak üzere erzak ve çeşitli yardımlar yapan kuruluşlar var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz de bu dayanışma ağını güçlendirmek adına daha önce gerçekleştirdiğimiz gibi, kendi imkânlarımız ve Kent Konseyi üyelerimizin yaptıkları katkılar ile içinde temel gıda maddeleri ile et, tavuk, pide gibi gıda malzemelerinin olacağı paketler hazırlayacağız. Muhtarlarımız ile görüşerek aileleri tespit edecek ve paketleri kendilerine teslim edeceğiz. Ayrıca her akşam farklı bir mahallede ekmek ve pide dağıtımı yaparak hemşerilerimizin sofralarına katkıda bulunacağız. Ramazana ayının bereketi ve rahmeti ile bu zor günleri de en kısa sürede atlatacağımıza inanıyoruz.”

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