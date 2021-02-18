Kent Müzesi Denizli’nin simgelerinden biri olacak

Denizli’nin uzun yıllardır hayalini kurduğu kent müzesi yapımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasındaki işbirliği protokolünün imzalanmasının ardından proje görseli ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı. Projenin Aydın Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylandığı belirtilirken, 2 bin 570 metrekare kapalı alana sahip olacak kent müzesinde Cumhuriyet döneminden Osmanlı’ya, Denizli’nin mutfak kültüründen Denizli efelerine kadar birçok değer yer alacak. Hane kültürü canlandırma odaları, Denizli mutfak kültürü, Milli mücadelede Denizli, Denizli’nin ileri gelenleri, Denizli’nin ilkeleri, Denizli tarihi, Atatürk’ün büyük Ege gezisi, Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet döneminde bölgede tarım, sanayi, ekonomi ve sosyal hayat, Denizli efeleri, Denizli el sanatları, Osmanlı’dan günümüze dokuma, kumaşçı dükkanı, geçmişten günümüze Denizli geleneksel zanaatlar, ticari hayat, Denizli evleri, Denizli mimarisi ve Denizli’nin simgeleri gibi onlarca değer Denizli Kent Müzesi’nde sergilenecek.

Denizli’nin uzun yıllardır hayalini kurduğu Denizli Kent Müzesi’nin projesi büyük beğeni topladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçecek müzenin turizme katkı ve tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol oynayacağını vurgulayan Başkan Zolan, "Söz verdik yapıyoruz" dedi.

Denizli Kent Müzesi ile kültür ve turizme büyük katkı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirecekleri müzenin turizme katkı ve kentin tarihi değerlerinin gelecek nesillere aktarılması bakımından büyük rol oynayacağını vurguladı. Verdikleri tüm sözleri birer birer yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Zolan, Denizli Kent Müzesi’nin yanında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Bayramyeri Meydanı arasında kalan bölgede yer alan tarihi değerlere de dikkat çekti.

"Kent Müzemiz kültür ve turizm merkezi noktasında önemli bir mihenk taşı olacak”

Bölgedeki Atatürk Etnoğrafya Müzesi, tarihi Germinyanoğulları Hamamı, Gazi İlkokulu ve 800 yıllık tarihi Kaleiçi Çarşısı ile asırlardır varlığını sürdüren İlbadı Mezarlığı’nı işaret eden Başkan Zolan, "Tarihi değerimizin zengin olduğu bir bölgede şehrimize bir kent müzesi kazandıracağız. Burada insanlarımızın ziyaret etmek isteyeceği, alışveriş yapacağı bir aks oluşturmak istiyoruz. İşte bu noktada Denizli Kent Müzemiz inşallah şehrimizi bir kültür merkezi, turizm merkezi noktasına getirme anlamında çok önemli bir mihenk taşı olacak. Geçmişimizi geleceğe taşıyarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

