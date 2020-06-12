Kent ölçeğinde 45 yıldır korunan kültürel miras: "Safranbolu"

AHMET ÖZLER - Osmanlı döneminden kalma ahşap evlerin yanı sıra cami, han, hamam, köprü, çeşme ve lonca çarşıları gibi tarihi eserlerin 12 Haziran 1975'te alınan kararla kent ölçeğinde korunmaya başlamasıyla geleceğe taşınan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, bugün "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösteriliyor.

Yöre halkının yanında Osmanlı sarayı ile yakın ilişkileri bulunan Kazasker Cinci Hoca, Sadrazam İzzet Mehmet Paşa, Kaptan-ı Derya Salih Paşa, Köprülü Mehmet Paşa gibi isimlerin 18, 19 ve 20. yüzyıl başlarında yaptırdığı kültürel zenginliklerle bölgede yetişen safran çiçeğinden aldığı adını duyuran, İpek Yolu üzerinde de önemli bir merkez haline gelen tarihi kent Safranbolu, bir dönem adeta kaderine terk edildi.

Hemen yanı başında oluşmaya başlayan beton yapılar nedeniyle bir bir terk edilen tarihi bölge, dönemin belediye meclisi tarafından 12 Haziran 1975'te alınan kararla kent ölçeğinde korunmaya başlandı.

Safranbolu

Belediyesinin İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesiyle 1975,1976,1977 yıllarında oluşturduğu ilişkiler sonunda Safranbolu'da çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenir ve bu sayede ilçe hem yurt içinde hem de dışında tanınmaya başlar, Türkiye'de kentsel korumaya duyarlı bir kamuoyu oluşturulması sağlanır.