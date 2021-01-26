YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kent Parkta ağaçlandırma çalışması

Kent Parkta ağaçlandırma çalışması

26.01.2021 16:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kent Parkta ağaçlandırma çalışması

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir genelinde sürdürülen ‘Daha yeşil bir Adıyaman’ çalışmaları parklarda da devam ediyor.Adıyaman Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak, Kent Parkta gerçekleştirdiği ağaçlandırma ve bakım çalışmaları kapsamında parka 4-5 yaşlarında gelişmiş ağaçlar dikmeye başladı.Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, “Daha yeşil bir Adıyaman için şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir genelinde sürdürülen ‘Daha yeşil bir Adıyaman’ çalışmaları parklarda da devam ediyor.
Adıyaman Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak, Kent Parkta gerçekleştirdiği ağaçlandırma ve bakım çalışmaları kapsamında parka 4-5 yaşlarında gelişmiş ağaçlar dikmeye başladı.
Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, “Daha yeşil bir Adıyaman için şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Parktaki ağaç dikme çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız” diye konuştu.

Kent Parkta ağaçlandırma çalışması

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:05
Sabah
07:29
Öğle
12:44
İkindi
15:27
Akşam
17:50
Yatsı
19:09

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Deva Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Salduz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Güvenlik güçleri yüzleri güldürüyor

Güvenlik güçleri yüzleri güldürüyor

Kayaların arasında mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Kayaların arasında mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Kendi evinin yolunu genişletirken köyün yolunu bozdu

Kendi evinin yolunu genişletirken köyün yolunu bozdu

Kahta’daki öğrencilerden kitap okuma etkinliği

Kahta’daki öğrencilerden kitap okuma etkinliği

Adıyaman'da 18 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 18 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

26 Ocak Dünya Gümrük Günü

26 Ocak Dünya Gümrük Günü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.