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Kent Tarım’da yeni sezon 12 Şubat’ta başlıyor

ANKARA HABERLERİ  | 26.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evleri, 2020 yılının ilk dönem kursları için kolları sıvadı.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evleri, 2020 yılının ilk dönem kursları için kolları sıvadı. Yeni dönem, Mutlukent Kent Tarım Hobi Evi’nde 12 Şubat Çarşamba, Ata Kent Tarım Hobi Evi’nde ise 13 Şubat Perşembe günü başlayacak.
Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evleri’nde ilkbahar sezonu Şubat ayında başlıyor. Mutlukent Mahallesi ile Öveçler’e bağlı Ata Mahallesi’nde bulunan merkezlerdeki eğitimler için kayıtlar başladı. Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere kent içinde küçük çaplı tarım yapmak isteyenler ile hobi olarak uğraşmak isteyen tüm vatandaşlar katılabiliyor. Sebze yetiştirmek için ortamın hazırlanması, sebzelere doğal bakım, dikey bahçe teknikleri, budama, aşılama, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek, marul ve tıbbı aromatik bitkilerin nasıl yetiştirileceği gibi konuların anlatılacağı eğitimlerde evde kompost yapımı, yağmur hasadı, mantarlar ve organik pazar konuları da işlenecek. Eğitimlere kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar 2353973 ya da 4588900 dahili 2408-2452 numaralı telefonlardan iletişime geçebilecek.

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