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Kentin göbeğindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

26.09.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da kentin göbeğinde apartmandaki motosiklet kilidi kırılarak çalındı. Çalınan motosikleti yaklaşık 2 haftadır bulunamadığı belirtildi.

Kentin göbeğindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Olay, kent merkezi Yunus Emre mahallesi Milli Birlik caddesinde bulunan bir apartmanda 12 Eylül tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.A.’ya ait 03 VD 057 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişiler tarafından park halinde bulunduğu binanın önünden kilidi kırılarak çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden motosiklet sahibi T.A., olayı polise bildirdi. Polis tarafından hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında kilitli olan motosikletin kilidi kırılarak apartmandan çıkarıldığı görülürken, hırsızın rahat tavırları ise akıllara durgunluk verdi.

Kentin göbeğindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

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