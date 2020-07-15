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Kentin görünümünü bozan barakalar kaldırıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 15.07.2020 10:25 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi ekipleri, şehrin görüntüsünü bozan barakaları kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.Bir hafta önce Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan ve iki mahalle yolunun kesiştiği nokta üzerindeki baraka ve derme çarpma yapıları temizleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin görünümünü bozan barakalar kaldırıldı

Hakkari Belediyesi ekipleri, şehrin görüntüsünü bozan barakaları kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.
Bir hafta önce Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan ve iki mahalle yolunun kesiştiği nokta üzerindeki baraka ve derme çarpma yapıları temizleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürü Adil Demir’in başında bulunduğu zabıta ekipleri, kent merkezinde kötü görüntü arz eden 4 barakayı yıktı. Kentin çevresinde şehrin görüntüsünü bozan baraka bırakmayacağını belirten Demir, değişik noktalardaki çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Zabıta ekipleri, Pagan Caddesi ve hastane yolunda bulunan 4 barakayı ise yıkarak caddeyi güzel bir görünümü kavuşturdu.

Kentin görünümünü bozan barakalar kaldırıldı

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