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Kentin ’güvercinleri’ de onlara emanet

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.04.2020 18:22 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası, cadde ve meydanlardaki güvercinleri polis ve bekçiler besledi.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan cadde ve sokaklardaki güvercinleri elleriyle besledi.

Eskişehir’de, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası, cadde ve meydanlardaki güvercinleri polis ve bekçiler besledi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan cadde ve sokaklardaki güvercinleri elleriyle besledi. Normal şartlarda kent halkının beslediği güvercinlerin, sokağa çıkma yasağıyla aç kalmaması için görev başındaki polis ve bekçi ekipleri yemledi. Ekiplerin kendi imkanlarıyla temin ettikleri buğday ve ekmek parçaları ile güvercinleri beslediği anlar ise güzel görüntüler oluşturdu.

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Eskişehir Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Millet Eczanesi
Odunpazari
Neşet Eczanesi
Tepebasi
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Yenikent Eczanesi
Odunpazari
Erdem Eczanesi
Tepebasi
Sinem Eczanesi
Odunpazari
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