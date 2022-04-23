YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Kentli çocuklar 23 Nisan coşkusunu köy okulunda geleneksel oyunlarla yaşadı

Kentli çocuklar 23 Nisan coşkusunu köy okulunda geleneksel oyunlarla yaşadı

23.04.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de kent merkezinde eğitim gören çocuklar, köy okulunda arkadaşlarıyla buluşarak çuval, kaşıkta yumurta taşıma, halat çekme gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirdi, köy okulunu bayraklarla süsledi - Proje sorumlusu Cahit Demir: - "Kent merkezinde yaşayan çocuklarımızla köyde yaşayan çocuklarımızın aynı ortamı paylaşmasını sağladık. Çocuklar kaynaştı, güzel vakit geçirmelerini sağladık"

ÖMER ÜRER - Düzce'de kent merkezinde eğitim gören çocuklar, köy okulunda arkadaşlarıyla buluşarak geleneksel çocuk oyunlarıyla 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

Gençlik Merkezince hazırlanan "Oyuncağım Oyuncağın Olsun" projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kent merkezindeki okuldan alınan çocuklar, Beyköy beldesindeki okula getirildi.

Oyuncaklarını takas ederek paylaşma duygusunu pekiştiren çocuklar, çuval, kaşıkta yumurta taşıma, halat çekme gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirdi, köy okulunu bayraklarla süsledi.

Çocukların gönüllerince eğlendiği 23 Nisan kutlaması, renkli görüntülere sahne oldu.

- "Amaç onları yarıştırmak değil, kaynaştırmak"

Proje sorumlusu ve Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi Müdürü Cahit Demir, AA muhabirine, proje kapsamında kent merkezinde eğitim gören çocuklarla köy okulundaki öğrencilerin kaynaşmasını sağladıklarını söyledi.

Çocukların, geleneksel oyunları birlikte oynayarak neşeli bir gün geçirmesi sağladıklarını dile getiren Demir, "Çocuklarımıza geçmişteki 23 Nisan coşkusunu yaşatmaya çalıştık. Hazırladığımız projeyle çocuklarımızın kaynaşmasını sağladık." dedi.

Demir, çuval, kaşıkta yumurta taşıma, halat çekme gibi etkinlikler düzenlediklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Onlarla beraber çuval yarışı yaptık. Amaç onları yarıştırmak değil, kaynaştırmak. Kent merkezinde yaşayan çocuklarımızla köyde yaşayan çocuklarımızın aynı ortamı paylaşmasını sağladık. Birbirleriyle iletişim kurmalarını amaçladık ve başardık. Eski 23 Nisan'lar da bunlar yapılırdı. Çocuklar kaynaştı, güzel vakit geçirmelerini sağladık."

"Oyuncağım Oyuncağın Olsun" projesinin 2 ay önce hayata geçirildiğini aktaran Demir, "Amacımız çocuklarımızın paylaşma duygusunu geliştirmekti. Oyuncaklarını topaldılar, hediye paketi yaptılar ve değiş tokuş şeklinde arkadaşlarıyla hediyeleştiler. Oyuncaklarını paylaştılar." ifadelerini kullandı.

Demir, teknoloji bağımlılığına değinerek, "Onlara oyun ortamları, geleneksel oyun ortamları, birbirleriyle iletişim ortamları sağlamamız lazım. Bu projeye az da olsa bunu yaşattıysak ne mutlu bize." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyorKalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyor
Mardin'de kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef olduMardin'de kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu
Van'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildiVan'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Düzce Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazar

İmsak
04:22
Sabah
05:57
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:50
Yatsı
21:19
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Asla böyle yemeyin! Sindirim sistemini altüst ediyor

Asla böyle yemeyin! Sindirim sistemini altüst ediyor

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.