Kentli çocuklar 23 Nisan coşkusunu köy okulunda geleneksel oyunlarla yaşadı

ÖMER ÜRER - Düzce'de kent merkezinde eğitim gören çocuklar, köy okulunda arkadaşlarıyla buluşarak geleneksel çocuk oyunlarıyla 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

Gençlik Merkezince hazırlanan "Oyuncağım Oyuncağın Olsun" projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kent merkezindeki okuldan alınan çocuklar, Beyköy beldesindeki okula getirildi.

Oyuncaklarını takas ederek paylaşma duygusunu pekiştiren çocuklar, çuval, kaşıkta yumurta taşıma, halat çekme gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirdi, köy okulunu bayraklarla süsledi.

Çocukların gönüllerince eğlendiği 23 Nisan kutlaması, renkli görüntülere sahne oldu.

- "Amaç onları yarıştırmak değil, kaynaştırmak"

Proje sorumlusu ve Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi Müdürü Cahit Demir, AA muhabirine, proje kapsamında kent merkezinde eğitim gören çocuklarla köy okulundaki öğrencilerin kaynaşmasını sağladıklarını söyledi.

Çocukların, geleneksel oyunları birlikte oynayarak neşeli bir gün geçirmesi sağladıklarını dile getiren Demir, "Çocuklarımıza geçmişteki 23 Nisan coşkusunu yaşatmaya çalıştık. Hazırladığımız projeyle çocuklarımızın kaynaşmasını sağladık." dedi.

Demir, çuval, kaşıkta yumurta taşıma, halat çekme gibi etkinlikler düzenlediklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Onlarla beraber çuval yarışı yaptık. Amaç onları yarıştırmak değil, kaynaştırmak. Kent merkezinde yaşayan çocuklarımızla köyde yaşayan çocuklarımızın aynı ortamı paylaşmasını sağladık. Birbirleriyle iletişim kurmalarını amaçladık ve başardık. Eski 23 Nisan'lar da bunlar yapılırdı. Çocuklar kaynaştı, güzel vakit geçirmelerini sağladık."

"Oyuncağım Oyuncağın Olsun" projesinin 2 ay önce hayata geçirildiğini aktaran Demir, "Amacımız çocuklarımızın paylaşma duygusunu geliştirmekti. Oyuncaklarını topaldılar, hediye paketi yaptılar ve değiş tokuş şeklinde arkadaşlarıyla hediyeleştiler. Oyuncaklarını paylaştılar." ifadelerini kullandı.

Demir, teknoloji bağımlılığına değinerek, "Onlara oyun ortamları, geleneksel oyun ortamları, birbirleriyle iletişim ortamları sağlamamız lazım. Bu projeye az da olsa bunu yaşattıysak ne mutlu bize." dedi.

