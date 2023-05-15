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Kentsel Dönüşüm Alanına Bir Sağlık Merkezi Daha Kazandırıldı

15.05.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitimden spora, altyapıdan kültüre kadar her alanda Melikgazi’yi marka ilçe yapma yolunda çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi’nin Kazım Karabekir Mahallesi’nde hayata geçirdiği Şükriye Yakıcı-Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi açılış için gün sayıyor.

Kentsel Dönüşüm Alanına Bir Sağlık Merkezi Daha Kazandırıldı

Melikgazi Belediyesi olarak her zaman halk ve çevre sağlığını önemsediklerini ve bu yönde sağlık yatırımlarını nerdeyse tamamladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Sağlığa yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır anlayışıyla ilçemize hizmet ediyoruz.

Kazım Karabekir Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Modern daha nitelikli mahalleler kurarken bir yandan da tüm sosyal donatılarını da düşünüyoruz. Camisi, okulu, parkları ve sosyal tesisleri ile güzel bir yaşam alanını hemşehrilerimiz için hazırlıyoruz. 2 katlı Şükriye Yakıcı-Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezimizde aile hekim odası, aile sağlığı ebe odası, tıbbi müdahale odası, gebe takip odası, bebek izleme odası; laboratuvar, bay -bayan dinlenme odaları, seminer toplantı odası yer alıyor. Çok yakında sağlık merkezimin tanıtım törenini yapacağız. Sağlık alanında yaptığımız yatımlara bir yenisini daha eklemenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.


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