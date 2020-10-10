YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kentsel dönüşüm icmal listesi askıya çıkarıldı

Kentsel dönüşüm icmal listesi askıya çıkarıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.10.2020 21:07 | Son Güncelleme

Adıyaman’da Mara ve Musalla mahallerini kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Mara Mahallesi 1.

Kentsel dönüşüm icmal listesi askıya çıkarıldı

Adıyaman’da Mara ve Musalla mahallerini kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Mara Mahallesi 1. Etap (8.5 hektar) sınırları içerisinde kalan taşınmazlarla ilgili tespit verilerinin listeleri, askıya çıkarıldı.
Musalla Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’nde 12 Ekim Pazartesi günü askıya çıkarılan tespit verileri listelerinin, 27 Ekim Salı gününe kadar askıda kalacağı belirtildi. 15 gün süreyle askıda kalacak olan listelerdeki bilgilerin teyit edilmesi ve hak kaybına uğramamak adına listede taşınmazı olan hak sahiplerinin Kentsel Dönüşüm Uzlasma Ofisi’ne müracaat etmeleri gerektiği açıklandı.
Ofiste görüşmeler pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. İmar planı, uygulama projeleri, geçtiğimiz günlerde de jeolojik etüt çalışmaları tamamlanan alanda ihale aşamasına geçilmiştir. Projenin şehrimize katacağı değerden bahseden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, Bakanlık temaslı süreçle yakından ilgilendiklerini, uzlaşma görüşmelerinin ardından inşaat yapım çalışmalarına başlanacağını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlarGünlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlar
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Genel Kurulu'nda konuştu:
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Genel Kurulu'nda konuştu:
İlhan Parlak tecrübelerini aktardı
İlhan Parlak tecrübelerini aktardı
Kırşehir’de kumar operasyonu
Kırşehir’de kumar operasyonu
Zehirlenen anne köpek yavrularıyla birlikte Gaziantep'te tedavi altına alındı
Zehirlenen anne köpek yavrularıyla birlikte Gaziantep'te tedavi altına alındı
Üç Ahıska Türkü Azerbaycan’da şehit düştü
Üç Ahıska Türkü Azerbaycan’da şehit düştü
Kağızman’da bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı
Kağızman’da bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı

Adıyaman Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:04
Sabah
06:24
Öğle
12:19
İkindi
15:31
Akşam
18:04
Yatsı
19:19

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Güven Eczanesi
Merkez
Karalök Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
İnan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bakım personeline koronadan korunma yolları eğitimi verildi
Bakım personeline koronadan korunma yolları eğitimi verildi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
Başkan Kılınç Millet caddesindeki çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Kılınç Millet caddesindeki çalışmaları yerinde inceledi
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.