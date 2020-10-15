Kentsel dönüşüm projesi için uzlaşma görüşmeleri başladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Mara ve Musalla Mahallelerinde başlatılan 1. etap kentsel dönüşüm çalışmalarında hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin başladığını belirterek, görüşmelerin hemen ardından ise 500 konutu kapsayan çalışmalara başlanacağını açıkladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, taşınmazlarla ilgili tespit verilerinin listelendiğini ve askıya çıkarıldığını söyleyerek, 12 Ekim Pazartesi gününde itibaren hak sahipleriyle görüşmelere başlandığını kaydetti. Uzlaşma görüşmelerinin ardından kenstel dönüşüm projesinde çalışmalara başlanacağını anlatan Kılınç, "Yaklaşık 5 yıldır Adıyaman’ın gündeminde olan kentsel dönüşüm projesi, cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan kararname ile yaklaşık 8.5 hektarlık bir alanda başlayacak inşallah. Şu an icmal listesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kadın danışma merkezi büromuzdaki kentsel dönüşüm uzlaşma ofisinde askıda. 12 Ekim Pazartesi günü askıya çıkarılan liste, 27 Ekim Salı gününe kadar yani 15 gün boyunca askıda kalmaya devam edecek. Bu süre içerisinde bilgilerin teyit edilmesi ve vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için hak sahiplerinden kentsel dönüşüm uzlaşma ofisine müracaat etmelerini istiyoruz. İnşallah, uzlaşma görüşmelerinden hemen sonra da yaklaşık 500 konutluk çalışmalar başlayacak. Şimdiden şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.

kanal projesinde de çalışmalar start alacak

Adıyamanlılar için en az kentsel dönüşüm kadar önemli sayılan kuşaklama kanalı projesiyle ilgi de bilgi veren Başkan Kılınç, projede sona gelindiğini söyledi.

Sel baskınlarının önüne geçmek için hazırlanan proje ile ilgili olarak önemli bir adımın daha atıldığını belirten Başkan Kılınç, “Kuşaklama kanalının projesi tamamlandı, ihalesi yapıldı ve sözleşmesi imzalanarak sona doğru gelindi. Kuşaklama kanalının da içinde olduğu Petrol, Yenimahalle ve Esentepe Mahallelerini kapsayan 170 hektarlık alanda 18. Madde uygulaması tamamlandı ve askıya alındı. 12 Ekim 2020 ile 12 Kasım 2020 tarihleri arasında, bir ay süre ile imar ve şehircilik müdürlüğümüzdeki ilan panosunda askıda olacak olan parselasyon ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın imar ve şehircilik müdürlüğümüze müracaatta bulunmasını istiyoruz. Kuşaklama kanalı ile birlikte bu bölgede imarlı arsalar açılacak, yeni konut alanları oluşacak ve bölgenin sosyal donatı alanları karşılanacak. Bunların yanında kamu ortak alanları ile yeşil alan, ilk ve orta öğretim alanları, sağlık tesisleri ve kamu hizmet binaları gibi teknik ve sosyal alt yapı alanları da oluşacak. Böylelikle şehrimizin kuzey kısmı bir cazibe merkezine dönüşecek. Halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

