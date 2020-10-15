YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kentsel dönüşüm projesi için uzlaşma görüşmeleri başladı

Kentsel dönüşüm projesi için uzlaşma görüşmeleri başladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.10.2020 15:22 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Mara ve Musalla Mahallelerinde başlatılan 1.

Kentsel dönüşüm projesi için uzlaşma görüşmeleri başladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Mara ve Musalla Mahallelerinde başlatılan 1. etap kentsel dönüşüm çalışmalarında hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin başladığını belirterek, görüşmelerin hemen ardından ise 500 konutu kapsayan çalışmalara başlanacağını açıkladı
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, taşınmazlarla ilgili tespit verilerinin listelendiğini ve askıya çıkarıldığını söyleyerek, 12 Ekim Pazartesi gününde itibaren hak sahipleriyle görüşmelere başlandığını kaydetti. Uzlaşma görüşmelerinin ardından kenstel dönüşüm projesinde çalışmalara başlanacağını anlatan Kılınç, "Yaklaşık 5 yıldır Adıyaman’ın gündeminde olan kentsel dönüşüm projesi, cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan kararname ile yaklaşık 8.5 hektarlık bir alanda başlayacak inşallah. Şu an icmal listesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kadın danışma merkezi büromuzdaki kentsel dönüşüm uzlaşma ofisinde askıda. 12 Ekim Pazartesi günü askıya çıkarılan liste, 27 Ekim Salı gününe kadar yani 15 gün boyunca askıda kalmaya devam edecek. Bu süre içerisinde bilgilerin teyit edilmesi ve vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için hak sahiplerinden kentsel dönüşüm uzlaşma ofisine müracaat etmelerini istiyoruz. İnşallah, uzlaşma görüşmelerinden hemen sonra da yaklaşık 500 konutluk çalışmalar başlayacak. Şimdiden şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.
kanal projesinde de çalışmalar start alacak
Adıyamanlılar için en az kentsel dönüşüm kadar önemli sayılan kuşaklama kanalı projesiyle ilgi de bilgi veren Başkan Kılınç, projede sona gelindiğini söyledi.
Sel baskınlarının önüne geçmek için hazırlanan proje ile ilgili olarak önemli bir adımın daha atıldığını belirten Başkan Kılınç, “Kuşaklama kanalının projesi tamamlandı, ihalesi yapıldı ve sözleşmesi imzalanarak sona doğru gelindi. Kuşaklama kanalının da içinde olduğu Petrol, Yenimahalle ve Esentepe Mahallelerini kapsayan 170 hektarlık alanda 18. Madde uygulaması tamamlandı ve askıya alındı. 12 Ekim 2020 ile 12 Kasım 2020 tarihleri arasında, bir ay süre ile imar ve şehircilik müdürlüğümüzdeki ilan panosunda askıda olacak olan parselasyon ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın imar ve şehircilik müdürlüğümüze müracaatta bulunmasını istiyoruz. Kuşaklama kanalı ile birlikte bu bölgede imarlı arsalar açılacak, yeni konut alanları oluşacak ve bölgenin sosyal donatı alanları karşılanacak. Bunların yanında kamu ortak alanları ile yeşil alan, ilk ve orta öğretim alanları, sağlık tesisleri ve kamu hizmet binaları gibi teknik ve sosyal alt yapı alanları da oluşacak. Böylelikle şehrimizin kuzey kısmı bir cazibe merkezine dönüşecek. Halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında

Adıyaman Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:08
Sabah
06:28
Öğle
12:18
İkindi
15:26
Akşam
17:57
Yatsı
19:12

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Erbil Eczanesi
Merkez
Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Besni Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı
Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Otomobil çocuğa çarptı
Otomobil çocuğa çarptı
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.