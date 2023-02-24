YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Kentsel dönüşüm tartışmalarının odağındaki mahallede depremin yıkımı büyük oldu

Kentsel dönüşüm tartışmalarının odağındaki mahallede depremin yıkımı büyük oldu

24.02.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 2013 yılında "riskli alan" ilan edilmesine karşın çeşitli itirazlar nedeniyle kentsel dönüşümü sağlanamayan merkez Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde, depremlerin yol açtığı yıkım büyük oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, daha önce kentsel dönüşüm tartışmalarının odağında yer alan Emek Mahallesi sakinlerinin büyük bölümü hem canlarını hem evlerini kaybetti.

Depremde evi ağır hasar alan mahalle sakinlerinden Abdulcabbar Tuna, AA muhabirine, Emek Mahallesi'nin çocukluğunun geçtiği yer olduğunu söyledi.

Mahalledeki kentsel dönüşüm sürecinin olumlu sonuçlanmamasının üzüntüsünü yaşadığını anlatan Tuna, şöyle konuştu:

"Bir ara kentsel dönüşüm söylentileri dolaşınca kimine hak verildi, kimine verilemedi, kimi istediğini alamadı. Örneğin bir daireye karşı bir daire ve üstüne para istenildi. Buranın insanları dar gelirli. 3 katlı olan yere 1,5-2 daire verilen yerler oldu. Kimisi yanaşmadı, olmadı. Parasını alan, üzerine ekleme yapıp başka yerlerden ev almaya çalıştı.

Hiçbir TOKİ'de zarar ziyan olmadı, oranın halkı sapasağlam çıktı. Uygun şekilde, 4-5 katlı kentsel dönüşüm olsaydı... Buranın halkı dönüşüm olmamasından dolayı çok mağdur oldu. Ölen, yaralanan çok oldu. Daha dün annemlerin evinin arkasındaki enkazdan erkek cesedi çıkarıldı. Çocukluğumun geçtiği mahalle, savaştan çıkmış bir mahalle oldu."

"KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPSALARDI BU KADAR İNSAN KAYBETMEZDİK"

Mahalledeki depremzedelerden Hasan Zekioğulları da kentsel dönüşüm projelerinden bahsederek, "Kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirilmemesini büyüklerimiz daha iyi bilir. Neden yapamadılar kendileri bilir. Yapsalardı bizim için daha avantajlı olacaktı. Bu kadar insan kaybetmezdik, yaralanmazdı. Birçok insanın maddi manevi kayıpları olmazdı." dedi.

Evi depremde zarar gören Faysal Sert de 40 yıldır Emek Mahallesi'nde oturduğunu belirterek, "Kentsel dönüşüm olsa belki evler yıkılmazdı." diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıl önce "riskli alan" ilan edilmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı imar planına karşın çeşitli itirazlar sonucu kentsel dönüşümü sağlanamayan mahallede, depremle gelen büyük yıkım tartışmaların odağı olmuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da 31 Mart 2019'daki yerel seçim öncesi miting düzenlediği Emek Mahallesi'ne ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız." ifadesini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gönüllü aşçılar günde 7 bin 500 kişilik yemek yaparak dağıtıyorGönüllü aşçılar günde 7 bin 500 kişilik yemek yaparak dağıtıyor
Adıyaman’da sayısı 10’a çıkartılacak sosyal marketler vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılayacakAdıyaman’da sayısı 10’a çıkartılacak sosyal marketler vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılayacak
30 kişinin öldüğü Hasoğlu İnşaat davasında 4 kişi tutuklandı30 kişinin öldüğü Hasoğlu İnşaat davasında 4 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Kentsel dönüşüm emek mahallesi

Hatay Namaz Vakitleri 24 Şubat Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:06
Öğle
12:54
İkindi
16:01
Akşam
18:31
Yatsı
19:45
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.