Kentsel dönüşümde kredi limitleri yükseltildi

KDV indiriminin ardından kentsel dönüşüme büyük kolaylık sağlayacak bir karar daha bugün imzalandı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin her platformda gündeme getirdiği kentsel dönüşüm faiz destekli kredi 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı.

Kentsel dönüşüm alanında Türkiye’ye örnek çalışmaları ile adını duyuran Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli’nin Avcılar’dan başlattığı ‘Hayat Kurtarma Hareketi’ni ülke geneline yayma çabaları sürüyor. Daha önce de kentsel dönüşüme girecek binaların KDV oranlarının düşürülmesine yönelik çalışmalar yürüten Hançerli’nin çabaları KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmesi şeklinde sonuç vermişti. Hançerli, riskli binasını yenilemek isteyen vatandaşların ekonomik engeller başta olmak tüm engellerini ortadan kaldırmak için alanında uzman akademisyenlerden toplantılar yaparak, bürokratlarla temaslarda bulundu.

Çabalar tek tek sonuç vermeye başladı

6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerine bankalardan kullandırılacak kredilere sağlanacak faiz desteği tutarları değiştirildi. Binasını güçlendirmek isteyenlere verilen 50 bin lira kredi 80 bin liraya çıkarıldı. Evini kentsel dönüşüme sokmak isteyenlere verilen 125 bin lira kredi 200 bin liraya yükseltildi. Birden fazla evi olanlara ilişkin verilen 625 bin lira kredi limiti de 1 milyon liraya çıkarıldı. Böylece tüm kalemlerde yüzde 60 oranında kredi desteği artışı yaşandı.

“Azimle sürdürdüğümüz çabalarımızın sonuç vermesi bizi çok mutlu ediyor”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan başkan Hançerli, “Yaşam hakkını korumak en öncelikli amacımız. Birlik ve beraberlikten aldığımız güçle depreme karşı dirençli kentler inşa etme yolunda ilk günkü kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Bu konuda azimle sürdürdüğümüz çabalarımızın sonuç vermesi bizi çok mutlu ediyor. Sesimizi duyan ve milyonlarca insanın hayatını kurtaracak bu kararda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



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