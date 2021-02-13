YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kentsel dönüşümde kredi limitleri yükseltildi

Kentsel dönüşümde kredi limitleri yükseltildi

13.02.2021 17:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kentsel dönüşümde kredi limitleri yükseltildi

KDV indiriminin ardından kentsel dönüşüme büyük kolaylık sağlayacak bir karar daha bugün imzalandı.

KDV indiriminin ardından kentsel dönüşüme büyük kolaylık sağlayacak bir karar daha bugün imzalandı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin her platformda gündeme getirdiği kentsel dönüşüm faiz destekli kredi 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı.
Kentsel dönüşüm alanında Türkiye’ye örnek çalışmaları ile adını duyuran Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli’nin Avcılar’dan başlattığı ‘Hayat Kurtarma Hareketi’ni ülke geneline yayma çabaları sürüyor. Daha önce de kentsel dönüşüme girecek binaların KDV oranlarının düşürülmesine yönelik çalışmalar yürüten Hançerli’nin çabaları KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmesi şeklinde sonuç vermişti. Hançerli, riskli binasını yenilemek isteyen vatandaşların ekonomik engeller başta olmak tüm engellerini ortadan kaldırmak için alanında uzman akademisyenlerden toplantılar yaparak, bürokratlarla temaslarda bulundu.
Çabalar tek tek sonuç vermeye başladı
6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerine bankalardan kullandırılacak kredilere sağlanacak faiz desteği tutarları değiştirildi. Binasını güçlendirmek isteyenlere verilen 50 bin lira kredi 80 bin liraya çıkarıldı. Evini kentsel dönüşüme sokmak isteyenlere verilen 125 bin lira kredi 200 bin liraya yükseltildi. Birden fazla evi olanlara ilişkin verilen 625 bin lira kredi limiti de 1 milyon liraya çıkarıldı. Böylece tüm kalemlerde yüzde 60 oranında kredi desteği artışı yaşandı.
“Azimle sürdürdüğümüz çabalarımızın sonuç vermesi bizi çok mutlu ediyor”
Konu ile ilgili açıklamada bulunan başkan Hançerli, “Yaşam hakkını korumak en öncelikli amacımız. Birlik ve beraberlikten aldığımız güçle depreme karşı dirençli kentler inşa etme yolunda ilk günkü kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Bu konuda azimle sürdürdüğümüz çabalarımızın sonuç vermesi bizi çok mutlu ediyor. Sesimizi duyan ve milyonlarca insanın hayatını kurtaracak bu kararda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın koronavirüse yakalandıDemet Akalın koronavirüse yakalandı
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Şubat Cumartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:54
Öğle
13:23
İkindi
16:14
Akşam
18:42
Yatsı
20:03

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Deniz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yatağan’ın önceki dönem Başkanı Hasan Haşmet Işık hayatını kaybetti

Yatağan’ın önceki dönem Başkanı Hasan Haşmet Işık hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga: 11 yaralı

Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga: 11 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi

Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi

Diğer Haberler

Başkan Aydıner radyo koltuğuna geçti

Başkan Aydıner radyo koltuğuna geçti

Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbol: Misli.com 2. Lig

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Suzuki'den SUV tutkunları için şubata özel kampanya

Suzuki'den SUV tutkunları için şubata özel kampanya

Tecno Mobile'dan Sevgililer Günü hediye önerileri

Tecno Mobile'dan Sevgililer Günü hediye önerileri

Türkler Sevgililer Günü alışverişinde dijitale yöneldi

Türkler Sevgililer Günü alışverişinde dijitale yöneldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.