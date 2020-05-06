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Kentsel dönüşümde taksit kolaylığı

BURSA HABERLERİ  | 06.05.2020 14:19 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşümün önünü açarak, hak sahiplerine kolaylık sağlamak adına, daha önce 48 ay ile sınırlandırılan borçlandırma vadisini 10 yıla çıkarıyor.Yıldırım Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşümün önünü açarak, hak sahiplerine kolaylık sağlamak adına, daha önce 48 ay ile sınırlandırılan borçlandırma vadisini 10 yıla çıkarıyor.
Yıldırım Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız devam ediyor. Vatandaş merkezli devam eden çalışmalar kapsamında hak sahiplerinden gelen talepler doğrultusunda yeni kolaylık sağlanıyor. Mevlana, Ulus, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat mahallelerinde bulunan ve 8 etaba ayrılan 55 hektarlık M-1 bölgesinin 7. ve 8. etaplarında borçlandırma vadeleri yeniden düzenlenecek. Dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmelerin ve hak sahiplerinden gelen talepler doğrultusunda böyle bir uygulamaya gidildiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Daha önceki borçlandırma vadesi 2 yıl ile sınırlıydı. Hak sahipleriyle devam ettiğimiz uzlaşma görüşmelerimizde, onların dönüşümden yana olduklarını gördük. Birçok konuda mutabık kalıyoruz. Ancak vatandaşlarımızın yapılan takas ile ortaya çıkan farkı ödemekte zorluk çekeceklerini düşündükleri için dönüşüme mesafeli olduklarını müşahede ettik. Hemşerilerimizin bizden talebi borçlandırma vadesinin uzatılmasıydı. Biz de bu talep doğrultusunda yeni bir düzenleme yaptık” diye konuştu.
Bu yeni uygulamanın vatandaşların tereddütlerini ortadan kaldırarak kentsel dönüşüme ivme kazandıracağını kaydeden Başkan Yılmaz, “Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı, vatandaşlarımızın beklenti ve talepleri doğrultusunda hem insanlarımızın hem de şehrin kazanacağı bir konseptte yürütüyoruz. Bu kapsamda 7.ve 8. etaplarda yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki borçlandırma vadeleri; 10 bin liraya kadar 24 ay, 20 bin liraya kadar 48 ay, 30 bin liraya kadar 60 ay, 40 bin liraya kadar 80 ay, 40 bin liranın üstü olan bedellerde ise 120 ay olabilecek. Aylık taksitleri ise 300 liranın altında olmayacak. Böylece vatandaşımıza önemli bir kolaylık sağlamış olacağız. Bu ödeme kolaylığı hak sahiplerinin kentsel dönüşüme bakışını olumlu ölçüde etkileyerek dönüşüm çalışmalarının önünü açacak” dedi.

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