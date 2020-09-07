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Kentsel dönüşümün ilk etabı için ihale tarihi belli oldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

Adıyaman’da daha önce açıklanan 41 hektarlık kentsel dönüşüm alanının ilk etabı için ihale tarihi belli oldu.Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret eden TOKİ yetkilileri, projenin ilk etabı için ihalenin 12 Ekim 2020’de yapılacağını belirtti.Adıyaman’da uygulamaya konulması planlanan Mara ve Musalla Mahallelerini kapsayan 41 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı olan yaklaşık 8,5 hektarlık alan için ihale tarihi açıklandı.

Adıyaman’da daha önce açıklanan 41 hektarlık kentsel dönüşüm alanının ilk etabı için ihale tarihi belli oldu.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret eden TOKİ yetkilileri, projenin ilk etabı için ihalenin 12 Ekim 2020’de yapılacağını belirtti.
Adıyaman’da uygulamaya konulması planlanan Mara ve Musalla Mahallelerini kapsayan 41 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı olan yaklaşık 8,5 hektarlık alan için ihale tarihi açıklandı. Proje kapsamında GEDAŞ yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı.
Kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı için ihalenin 12 Ekim 2020 tarihinde yapılacağını müjdeleyen Başkan Kılınç, “Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenilir konutlarda yaşayabilmeleri ve çarpık yapılaşmanın önüne geçebilmek için toplamda 41 hektarlık alanda kentsel dönüşüm kararı alınmış olsa da bugün gelinen noktada dönüşüm işlemine bir an önce başlamak adına yaklaşık 8,5 hektarlık bir alanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile acele kamulaştırma kararı alınmıştır.
Acele kamulaştırma yapılarak bölgedeki sağlıksız dokular ve afet riski taşıyan yapıların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılması sağlanarak, şehircilik ilkelerine bağlı yaşanılabilir bir kentsel ve sosyal yaşam çerçevesi tasarlanması öngörülmüştür. Bu anlamda firma yetkilileriyle yaptığımız görüşmede kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen mahallelerin ihalesinin 12 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı belirtildi. Proje ihalesinin akabinde TOKİ adına yetkili GEDAŞ temsilcileri proje bütünlüğü arz etmesi adına 41 hektarlık alanın tamamı için vatandaşlarımızla uzlaşma işlemlerine başlayacaklar” diye konuştu.

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